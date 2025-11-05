Logo de telecincotelecinco
Localizados dos menores en Tenerife tras un posible caso de sustracción parental: tras varias investigaciones ya han sido devueltos con su madre

Los agentes del Grupo de Menores y Familia del Cuerpo General de la Policía Canaria han localizado en Tenerife a dos menores de edad y los han devuelto a su madre en cumplimiento de una orden del Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que investigaba un posible caso de sustracción parental.

La actuación se inició después de que la madre, que tiene la guarda de los niños reconocida por una resolución judicial firme, denunciara que el padre se negaba a entregarlos pese a los requerimientos del juzgado, lo que ha iniciado el protocolo correspondiente en este caso para la búsqueda del menor. Tras varias investigaciones, los agentes han localizado a los menores en el domicilio paterno.

El padre accedió a entregarlos de manera voluntaria, lo que permitió evitar cualquier situación de tensión

La intervención se ha desarrollado con mucha sensibilidad teniendo en cuenta a los menores en cuestión y siempre como prioridad el bienestar de los niños. Gracias a la mediación de los agentes de la Policía Canaria, el padre accedió a entregarlos de manera voluntaria, lo que permitió evitar cualquier situación de tensión o perjuicio emocional para los niños.

Una vez garantizada la protección de los menores, los agentes contactaron con la madre, que al enterarse de ello y ser avisada se desplazó de urgencia desde otra isla para recogerlos. La entrega se realizó bajo supervisión policial y en condiciones de total seguridad. Posteriormente, el padre fue detenido al constar una orden judicial de búsqueda, detención y personificación dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife.

Tras su arresto, fue puesto a disposición judicial y se informó tanto al juzgado que ordenó la intervención como a la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

