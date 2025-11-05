El supuesto asesino continúa ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza en estado estable

Hospitalizado el detenido por el asesinato machista de su pareja en Zaragoza, a la espera de ser conducido a dependencias judiciales

ZaragozaEl supuesto asesino y pareja de Eugenia, la mujer de 49 años que este martes murió tras recibir numerosas puñaladas en su domicilio, ingirió poco antes de ser detenido un producto tóxico, probablemente con la intención de quitarse la vida, y continúa ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha confirmado a los medios que el supuesto asesino ingirió, en el propio piso donde se produjo la agresión y donde fue detenido, en la calle Privilegio de la Unión, un producto tóxico "con una intención autolítica", y por eso fue llevado al hospital, donde continúa ingresado en estado estable.

Por ese motivo aún no ha sido posible tomarle declaración, ha precisado Beltrán en la concentración convocada a las puertas de la Delegación del Gobierno para denunciar este crimen machista sucedido este martes en el barrio de San José de Zaragoza.

El delegado también ha explicado que Eugenia tenía una hija, mayor de edad, con una pareja anterior, que reside en Estados Unidos.

Ninguno de los dos estaban incluidos en el sistema VioGén

Ni el supuesto asesino ni su víctima, ha indicado, estaban incluidos en VioGén, un sistema que, según Beltrán, salva muchas vidas, aunque desafortunadamente no en este caso, en el que la policía, a pesar de llegar a tiempo y practicar las maniobras de resucitación, no pudo salvarle la vida.

Precisamente este martes la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Zaragoza anunciaron la adhesión de la Policía Local al VioGén, con la pretensión de rubricar el acuerdo antes de que acabe noviembre.

35 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año

Ya son, al menos 35 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año; 1.330 desde que comenzaran las estadísticas. Eugenia es la primera en Aragón este año.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.