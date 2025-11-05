"No me imaginaba que podría haberle pasado algo así", explica Mabel la madre del pequeño Luis

Investigan si el niño de 11 años fallecido tras ser atropellado en Huétor Tájar, Granada, sufría acoso escolar

GranadaEl atropello mortal de Luis, el menor de 11 años que falleció el pasado domingo cuando cruzaba la autovía A-92 a su paso por Huétor Tájar, Granada, ha dejado sumida a su familia en la más profunda tristeza.

Mabel, la madre del menor, recuerda los instantes antes de que su pequeño perdiese la vida: “Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir”.

Luis llegó a España desde Bolivia hace un año, aunque su madre y dos hermanas llevaban más tiempo. Mabel afirma que el niño se adaptó bien, como recoge Ideal, pero en los últimos meses su actitud cambió y “empezó a dejar de comer y mirar las calorías de los alimentos. Se obsesionó, hacía ejercicio continuamente”.

La madre del menor asegura que en el colegio sufría bullying por su peso y origen, pero él “no quería denunciar”, lo que hacía era salir cada mañana a “hacer ejercicio” porque estaba obsesionado con “bajar de peso”.

Una de las veces el niño llegó con un chicle pegado en el pelo y fue cuando Mabel acudió al centro donde estudiaba Luis para hablar sobre lo que estaba pasando.

La madrugada del suceso

La madrugada del atropello Luis no había pedido permiso para salir a correr tan temprano y cuando Mabel se levantó el niño no estaba. Inmediatamente lo llamó y respondió que “ya volvía”, pero fue la última vez que escuchó la voz de su hijo.

Pasaban el tiempo y Luis no volvía por lo que decidieron salir a buscarle, pero sin éxito, “no me imaginaba que podría haberle pasado algo así”. Cuando llamó a la Policía le informaron que un niño había sufrido un atropello.

Mabel tuvo que ir a identificar el cuerpo de su hijo porque este no llevaba documentación encima en el momento del atropello.

La benemérita investiga las circunstancias en las que se produjo el accidente de tráfico, que es la principal hipótesis que maneja la Guardia Civil sobre lo ocurrido.

El suceso ocurrió pasadas las 6:40 horas del domingo en el kilómetro 201 de la A-92, en la salida hacia Huétor Tájar (Granada).