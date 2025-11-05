Mariángel Alcázar da más detalles sobre las memorias de Juan Carlos I

Salen a la luz las memorias del rey emérito Juan Carlos: sus declaraciones más polémicas y las que más darán que hablar

Juan Carlos I ha publicado en Francia sus memorias tituladas 'Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d’Espagne'. En España todavía no están disponibles, pero está previsto que lleguen el 3 de diciembre. En ellas, el rey emérito aborda distintos episodios de su vida y de su reinado.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Mariángel Alcázar, periodista experta en Casa Real, sobre las memorias de Juan Carlos I: “Yo leí el borrador. Una cosa que me parece importante porque enmarca todo: hay un momento al principio del libro en el que él cuenta que, cuando se fue de España, tenía la intención de volver como muy tarde en Navidad, pero llegaron las navidades de 2020 y no pudo volver. Él dice que en Navidad siempre juntaba a la familia, y que el día de Nochebuena se conectó por streaming con la ermita del Palacio de la Zarzuela, donde se iba a celebrar la misa del gallo. Cuando acabó la misa, solo algunas personas de su familia le felicitaron la Navidad y, seguidamente, la pantalla se fue a negro. En ese momento entendió que era de otro mundo”.

Mariángel Alcázar: " Laurence Debray es una grupi de Juan Carlos I"

Por otro lado, habla sobre la escritora de las memorias: “La palabra que se le puede atribuir a Laurence Debray es grupi. Ha hecho el libro que quería don Juan Carlos, ha hecho el libro que las personas que en estos momentos influyen a don Juan Carlos le han aconsejado. Había otras dos posibilidades: Fernando Ónega y Carlos Herrera, que en un momento determinado, evidentemente, son españoles y conocen perfectamente la historia de don Juan Carlos y la transición española, y había cosas que no le gustaban”.

Además, comenta que gente cercana a él le aconsejó que no era el momento: “Ahora hay personas que se están aprovechando de él, y otras personas, aunque sean críticas con él pero que son absolutamente leales, como puede ser Pilar Santos o Félix Roldán, le aconsejaron que no era el momento. Y no les ha hecho caso porque está tan dolido por la distancia familiar”.