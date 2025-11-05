'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana: ''A este paso, el fiscal general podría seguir de fiscal desde Soto del Real''

Como ya es habitual, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el editorial de su presentadora, Ana Rosa Quintana, en el que se ha centrado en la actualidad política de Española, en concreto en la relación entre Koldo García y el ministro Ángel Víctor Torres. Además, el programa tiene el libro de las memorias de Juan Carlos I y la presentadora explica que en el programa de hoy saldrán a la luz todos los secretos del emérito.

La presentadora arranca: ''Buenos días. Koldo el anecdótico ha pasado a ser Koldo el conseguidor. El ministro Ángel Víctor Torres, como Sánchez dijo en el Senado que solo había tenido una relación de mera anécdota con Koldo, una relación meramente institucional para fijar citas. Tras el informe de la UCO hemos visto que su relación fue estrechísima, y esas citas que fijaba Koldo podían ser con Aldama o con el mismo presidente''.

Y continúa: ''Torres más altas han caído, porque el ministro ha quedado retratado como un conseguidor de la trama, pero exige que le pidan disculpas porque en el informe no salen "mujeres explotadas ni apartamentos''. Política de amiguetes y tratos de favor para adjudicar millones de euros en mascarillas que en algunos casos eran fake''.

''¿Conocía a Koldo? Sí, pero poco ¿Firmó adjudicaciones? Sí, pero sin saber ¿Presionó usted a funcionarias? Vamos a dejarlo en el aire ¿Contactó usted con Aldama? Bueno, alguna cenilla. La portavoz del Gobierno siguió este argumentario tras el Consejo de Ministros de los martes'', explica la presentadora.

Y cambia de tema para centrarse en el emérito: ''Los líos judiciales de este Gobierno ya son tan enrevesados que de lo que todo el mundo habla hoy en la calles en este momento es de las memorias del Emérito. Tras años de silencio, por primera vez reconoce secretos a voces. Tenemos el libro de Juan Carlos I y hoy vamos a contarles todos los secretos que hasta ahora eran tabú para la prensa española. Una información en primicia que me llena de orgullo y satisfacción''.