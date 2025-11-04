Miguel Ángel Cobos da su opinión sobre el estudio que le ha llamado mucho la atención

Melatonina, la hormona del sueño que nos relaja de noche y nos activa de día: ¿qué es y cómo nos influye?

La melatonina es uno de los suplementos que más se utiliza de manera prolongada para combatir el insomnio, pero ahora, un estudio ha revelado que las personas que toman este suplemento durante al menos un año son más propensas a sufrir insuficiencia cardíaca.

Pese a que el estudio no ha podido demostrar la relación entre la ingesta de melatonina y los problemas de salud, sí que plantea dudas sobre su seguridad y advierte de los riesgos. Con todo esto, y para conocer más datos, 'El programa de Ana Rosa' ha conectado en directo con el cardiólogo Miguel Ángel Cobos.

Miguel Ángel Cobos comienza revelando lo que le ha parecido la noticia: ''Es un estudio un poco sorprendente porque la melatonina parecía una droga casi milagrosa sin prácticamente ningún problema y que ayudaba en un problema muy importante y muy prevalente como es el insomnio, los trastornos del sueño''.

''Yo cuando ayer, a través de una fuente internacional, conocí los datos de esta noticia, la verdad es que me resultó sorprendente y quizá es bueno que antes de hacer titulares o antes de dar una opinión concreta, analicemos alguna de las limitaciones del estudio'', continúa.

Aunque indica que aún falta mucho por saber: ''Conocemos apenas 300 palabras, ahora mismo todo lo que sabemos, todas las personas en el mundo, excepto los autores del trabajo, son 300 palabras. Y hombre, eso hay que ser un poco cautos. Yo lo describiría como la melatonina está imputada, habrá que esperar al juicio y ver cuál es el resultado final''.

''Es un estudio hecho en más de 60.000 personas que tomaban la melatonina y se ha pareado cada persona con una persona que no tomaba melatonina y tenía la misma edad y básicamente el mismo riesgo biológico. Los resultados son extraordinariamente alarmantes, o sea, a mí me ha preocupado'', advierte el cardiólogo.

Por otro lado explica los pasos que habría que seguir: ''Quizá, si no es necesario no debamos utilizarlo, y quizá, como con tantas cosas, los pacientes deben consultar al médico, y que una sensación de falsa seguridad que daba la melatonina por ser un producto natural que sintetizamos en el organismo, pues realmente es falsa. Hay productos absolutamente naturales que fuera de momento o con la dosis no adecuada son perjudiciales para el organismo''.