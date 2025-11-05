Pilar Eyre revela que Corinna está leyendo las memorias del rey emérito: ''Quiere enseñárselo a los abogados''

Pilar Eyre cuenta una anécdota y revela dos exclusivas sobre las memorias de Juan Carlos I

Salen a la luz las memorias del rey emérito Juan Carlos: sus declaraciones más polémicas y las que más darán que hablar

Compartir







Las memorias de Juan Carlos I ya han visto la luz en Francia bajo el título 'Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne' y se prevé que lleguen a España el próximo día 3 de diciembre. 'El programa de Ana Rosa' ha conseguido el libro y saca a la luz algunos de los secretos que el rey emérito le ha escondido a la prensa española durante muchos años.

La periodista y escritora, Pilar Eyre, ha permanecido atenta a todo lo comentado durante el programa sobre Juan Carlos I y ha querido contar una anécdota además de dar dos exclusivas aprovechando el momento ahora que las memorias han salido a la luz.

''Estaban un día en Zarzuela, estaba la televisión puesta y estaba la familia reunida alrededor de la televisión. Y entonces estaban los príncipes de Asturias, en ese momento celebrando algo, bueno en algún acto. Y entonces don Juan Carlos le dijo a este amigo común que tenemos 'mira cómo mueve los brazos, esa está todo el día moviendo los brazos, que le pongan un bolsito, que le pongan algo porque todo el día o cogida a Felipe o moviendo los brazos'', revela la periodista sobre las palabras de Juan Carlos refiriéndose a la reina Letizia.

Y continúa: ''Entonces, la reina doña Sofía, que estaba delante, hizo así con las cejas y resulta que es que estaba Letizia también y escuchó el comentario del rey, y entonces yo digo, bueno, y ¿qué? ¿Cómo se quedó el rey? Dice, 'bueno, él se ríe de todo esto, a él le hace gracia y se ríe', pero bueno, ella desde luego, cogió un disgusto tremendo'', explica Pilar.

Además, revela dos exclusivas que tienen que ver con las memorias del emérito: ''Por una parte hay un programa de televisión que está intentando entrevistar a don Juan Carlos hablando del libro, si no lo hacen aquí, que probablemente no lo podrán hacer aquí, son capaces de desplazarse Abu Dabi para hacerle la entrevista. Puede ser de cara a al lanzamiento en diciembre

Canal de Whatsapp de Telecinco

''Luego, lo otro es que Corinna ya está leyendo el libro, como hace alusiones a ella sin nombrarla, pero hace alusiones a ella y ella está todavía quemada del último encuentro, no...el juez debe saber más de esto que yo. Ella está intentando ver si hay alguna manera en que pueda coger el libro y que pueda, bueno, enseñárselo a los abogados'', desvela la periodista.