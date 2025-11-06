La madre de la menor denuncia los hechos en 'El programa de Ana Rosa'

Madre de una niña con discapacidad amenazada en el instituto: “Le pusieron una navaja y le dijeron: 'A la próxima te rajo'”

Una menor de tan solo siete años ha acabado en el hospital con la nariz rota después de que unos compañeros del colegio le diesen un empujón que acabó fracturándole el tabique. Lo sucedido ha destapado que la víctima llevaba mucho tiempo sufriendo acoso escolar.

Tras lo ocurrido, la madre de la menor ha entrado en directo en 'El programa de Ana Rosa', que explica cómo se encuentra la niña y cuenta todo lo que ha ocurrido con su hija durante todo este tiempo.

''El año pasado, la niña siempre nos decía que se reían, se burlaban, gorda, la niña pasaba a leer y ella no leía igual que sus compañeritos. Esto producía las risas de todos, hice que tomara clases extraescolares porque pensamos que la niña no leía, que era dificultad de ella. Pero en las dos ocasiones las profesoras me decían, 'la niña sí lee, pero está sucediendo algo en el colegio'', comienza explicando.

La madre de la menor se culpa por no haber actuado a tiempo: ''Mi negligencia fue no aceptar que en realidad estaba pasando algo. Mi niña mayor cuando iba a recogerla porque yo trabajo, ella habló con la profesora y le dijo que tenía que solucionar esa situación con la niña porque no era justo que a su hermanita le estuvieran pasando estas cosas''.

Cuenta lo que ocurre el día en el que le fracturaron la nariz: ''Yo estoy en mi trabajo, no puedo contestar el teléfono, me llaman de emergencia, pero en realidad no puedo contestar. Entonces llaman al padre de la niña y le dicen que había un accidente. Para que, por favor, recoja a la niña. Afortunadamente él estaba cerca del colegio y efectivamente, llegó en cinco minutos y le entregaron a la niña en la puerta del colegio llena en sangre''.

''Lo primero que hizo fue irse al hospital. La atención del hospital fue inmediata y cuando han tomado la radiografía, el dictamen de la radiografía es que tiene fractura de nariz'', añade.

Explica que da impotencia que desde el colegio no hayan hecho nada: ''No hubo acompañamiento. El martes que salí al quirófano a las ocho de la mañana, yo llamé muy ofuscada al colegio, pedí que por favor me comunicaran con la directora, la cual me dijo que estaba en una reunión, que no me pueden atender, y obviamente yo le comunico que cómo es posible que no me atiendan si a mi hija el día anterior casi la matan y nadie me ha dicho absolutamente nada''.

''Luego ella se comunica conmigo, me dice que no tenía ningún conocimiento de lo que ha sucedido porque era en horas de la tarde, pero que sentía mucho lo que ha pasado con la niña y hasta ahí llegamos, cuenta visiblemente afectada. Además, explica que el colegio le ha asegurado que se llevará a cabo el protocolo para que nada igual vuelva a ocurrir y le aseguran que ya han hablado con los padres de los compañeros que atacaron a su hija.