Andalucía
Acoso escolar

Concluye el análisis del móvil de Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó por el acoso escolar sufrido

Imagen de Sandra Peña en la protesta contra el acoso escolar en Sevilla
Imagen de Sandra Peña en la protesta contra el acoso escolar en SevillaEuropa Press
SevillaAgentes de la Policía Nacional de Sevilla del Grupo de Menores ya han terminado las diligencias correspondientes al análisis del teléfono de la menor Sandra Peña y han sido remitidas a la Fiscalía para que continúen las investigaciones sobre el suicidio de la sevillana el pasado 14 de octubre, quien estaba supuestamente siendo acosada por varias compañeras.

En el marco de la investigación en marcha, se trata de determinar el posible grado de implicación concretamente de tres chicas, mayores de 14 años, con lo que serían imputables penalmente. También, se pretende evaluar la posible responsabilidad de los responsables del centro educativo concertado en el que estudiaban.

Las tres presuntas acosadoras de Sandra Peña ya habrían declarado ante los agentes, dos de ellas respondieron a las preguntas de los investigadores, pero una de las menores se acogió a su derecho a no declarar, según recoge Diario de Sevilla. Además, otros compañeros del colegio las Irlandesas de Loreto también habrían pasado por dependencias.

José Manuel Peña y Zara Villar, padres de Sandra, han sido citados para prestar declaración como testigos perjudicados el próximo 12 de noviembre.

Análisis del teléfono

Al parecer los resultados del análisis del teléfono móvil de Sandra no habría sido muy concluyente sobre el suceso ya que la joven tenía costumbre de borrar regularmente los mensajes y el contenido.

Las investigaciones también se centran en las redes sociales donde supuestamente las acosadoras lanzaban los mensajes amenazantes a la joven sevillana.

La familia de Sandra había denunciado formalmente al colegio la situación que sufría e incluso había aportado un informe psicológico, una ausencia en la activación de protocolos que los ha llevado a estudiar futuras acciones legales mientras avanzan las investigaciones, tanto por parte de la Fiscalía de Menores como de la Inspección Educativa.

