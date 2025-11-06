La menor, de 13 años y en silla de ruedas, sufre insultos y amenazas continuas por parte de sus compañeros

Investigan la denuncia por acoso escolar y agresión a una niña con discapacidad en Alicante: "Va siguiendo los pasos indicados en el protocolo"

Una niña de trece años con discapacidad está viviendo un tormento en su instituto: han intentado apuñalarla, la insultan a diario y la amenazan. Un posible caso de acoso escolar que la madre de la menor ya ha denunciado ante la Policía: "Tres compañeros de clase se han levantado de su sitio, uno de ellos ha sacado una navaja y se la ha puesto en el abdomen mientras le decía: 'A la próxima te rajo'".

La niña tiene una discapacidad física del 33% que le obliga a ir en silla de ruedas y no se puede defender. El jueves pasado ya le dijo a su madre que estaba recibiendo insultos por parte de sus compañeros. Lo pusieron en conocimiento del centro, pero solo cuatro días después, el lunes, la amenazaron con un arma blanca. Ocurrió dentro de la clase durante unos minutos en los que el profesor se ausentó. La víctima, por miedo, no se lo contó al profesor, se lo dijo a una amiga durante el recreo y fue esta quien se lo contó a su madre. Desde entonces, la niña no ha vuelto a clase.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con la madre de la menor amenazada, quien explica que quiere cambiar a su hija de instituto: "Ella tiene miedo, no quiere volver al instituto y quiero intentar cambiarla de instituto".

Madre de la menor amenazada: "Las palabras de la jefa de estudios al respecto fueron que iba a hablar con los niños a ver lo que pasaba"

Además, explica lo que ha sufrido su hija en el instituto: "Ella se queda las cosas para ella misma, pero su amiga sí que me dijo que la estaban insultando y amenazando. Le pregunté a mi hija si era verdad y me dijo que sí. El lunes recibí una llamada en el recreo de que a mi hija le habían intentado apuñalar con un arma blanca y tenía las marcas. Las palabras de la jefa de estudios al respecto fueron que iba a hablar con los niños a ver lo que pasaba, por lo que decidí llevarme a mi hija".

Por último, comenta lo que le dijeron en una reunión que tuvo con el instituto: "A mí lo único que me dijeron es que estaban activados los protocolos y que esta semana la niña se quedaba en casa, y que el lunes me llamarían para ver cómo estaba, y si estaba bien para volver al instituto, que ellos pondrían un profesor con ella para que no se acercaran a ella".