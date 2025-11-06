Testigos de la batalla campal en Vallecas entre los ultras polacos y Bukaneros: ''Jamás he visto algo así''

Entrevistamos en directo a dos mujeres que fueron testigos de todo lo ocurrido en Vallecas

Graves disturbios en Vallecas por una “quedada” organizada entre los ultras polacos y Bukaneros: hay un detenido

Durante la noche de este miércoles, los ultras del Rayo Vallecano, los denominados Bukaneros protagonizaban un violento enfrentamiento con aficionados radicales del Lech Poznan, el equipo polaco al que se enfrentará el equipo madrileño este jueves. Los disturbios tuvieron lugar en los alrededores del estadio vallecano y al menos un ultra fue detenido.

Tras lo ocurrido, 'El programa de Ana Rosa' se ha trasladado hasta Vallecas, donde aún quedan restos de la batalla campal en la que se juntaron hasta 300 personas, y ha entrevistado en directo a dos vecinas que fueron testigos de lo ocurrido, Marina y Milagros, que explican todo detalladamente.

''Yo estaba en mi casa, entonces empecé a oír como ruidos muy fuertes. Me asomé, vi un montón de luces rojas. Había como bengalas justamente aquí, eso en avenida de la Albufera, entre lo que es el parque Azorín y la boca de metro. Un montón de policía, gente vestida de negro, corriendo, mucha gente'', cuenta una de las vecinas.

Por otro lado, otra de las vecinas cuenta que vio cómo los ultras polacos bajaban por la avenida: ''La verdad es que había multitud de ellos y tiraban piedras, o sea, hacían muchísimo ruido y la verdad es que jamás he visto yo una cosa así en 13 años que vivo aquí'', cuenta.