Alberto Rosa 06 NOV 2025 - 18:00h.

La familia del antiguo profesor universitario ingresado en Vietnam actualiza su estado de salud

El estado de José Manuel Serradilla en Vietnam empeora, con diálisis, en la UCI y operado de urgencia: "Es un caso excepcional"

Malas noticias desde Vietnam. Juan Manuel Serradilla, el antiguo profesor de la Universidad de Córdoba ingresado en un hospital de la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón) ha empeorado en los últimos días. “Según nos dicen los médicos que le atienden, y varios especialistas españoles que hemos consultado, el pronóstico es muy negro. Ahora mismo solo podemos esperar”, escribía Fernando Bejar, organizador junto a Sara Serradilla, la hija del afectado, de una campaña recaudación en GoFundMe.

Serradilla lleva ingresado desde el pasado 10 de septiembre por una pancreatitis aguda en shock séptico. Su familia continúa luchando para poder traer al vecino de Astillero, Cantabria, de vuelta a casa. Sin embargo, según las últimas actualizaciones, los médicos han descartado la repatriación. “Los médicos que lo atienden nos dicen que, salvo una improbable mejoría, el traslado a España ya no es posible”, ha señalado la familia en un testimonio recogido por ‘El Diario Montañés’.

A través de la recaudación en GoFundMe, la familia pretendía sufragar los gastos de un avión medicalizado que hubiera podido traerlo de vuelta a casa. “Ahora esa posibilidad está descartada”, añade la familia. No obstante, el dinero de la recaudación continúa siendo necesario, pues los gastos por el ingreso en el hospital y las facturas médicas continúan aumentando, llegando a unos 4.000 euros diarios.

Así lo ha expresado también Fernando Bejar. “Entretanto, siguen aumentando los gastos médicos, que podemos asumir gracias a vuestra generosidad”, y han adjuntado el estado actual de las cuentas del hospital.

Durante este tiempo, hubo puntuales mejorías en el estado de salud del antiguo profesor, pero que no han sido suficientes para su recuperación. La familia apostó por fletar un avión medicalizado privado, ya que los médicos descartaron un vuelo comercial por el riesgo que supondría para su salud. El coste del avión medicalizado puede oscilar entre los 200.000 y 600.000 euros.

Se localizó uno privado con un coste de 350.000 euros y las cifras del crowfunding crecieron gracias al impulso de figuras como el expresidente cántabro, Miguel Ángel Revilla o la alcaldesa de Santander, Gema Igual. A día de hoy, las ayudas superan los 173.000 euros.