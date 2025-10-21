Gonzalo Barquilla 21 OCT 2025 - 16:19h.

El profesor cordobés Juan Manuel Serradilla progresa poco a poco; su familia sigue pendiente de tener listo el avión medicalizado

Los familiares del profesor cordobés esperan recaudar los 200.000 euros que necesitan para fletar un avión medicalizado

Compartir







La situación de Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés y vecino de Astillero hospitalizado en Vietnam el pasado 10 de septiembre durante un viaje turístico, sigue siendo muy complicada. La familia del docente de 76 años sigue pendiente de su evolución clínica mientras lucha para que sea repatriado a España cuanto antes. Este martes han actualizado cuál es su estado.

"Seguimos a la espera. Parece que el marcador de la infección ha bajado un poco, aunque todavía es pronto para saber si el tratamiento está funcionando. También están intentando que el riñón responda mejor para poder ir dando pequeños pasos hacia su recuperación y, ojalá, poder trasladarlo cuanto antes", ha explicado Sara, la hija de Juan Manuel, respecto a la pancreatitis aguda con shock séptico que le diagnosticaron.

"Es muy importante que podamos tener el vuelo medicalizado preparado para cuando llegue el momento, porque en su situación no se puede perder tiempo. Por eso, vuestra ayuda y la difusión siguen siendo esenciales. Seguimos en esa espera constante, con paciencia y esperanza. Gracias por estar ahí cada día, por vuestro apoyo y por seguir compartiendo la campaña. Nos dais mucha fuerza", ha sentenciado la hija del docente, en referencia a todas las donaciones que reciben en la campaña de recaudación que abrieron hace unos días en GoFundMe para acometer la repatriación.

Más de 40 días ingresado en el FV Hospital de la ciudad de Ho Chi Minh

Juan Manuel lleva más de 40 días ingresado en el FV Hospital de la ciudad de Ho Chi Minh -también conocida como Saigón-. Su familia subraya que necesita ser repatriado de urgencia para que el tratamiento siga en nuestro país -lejos de posibles bacterias y otros factores virales característicos del Sudeste de Asia que pueden agravar su caso-.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con el seguro de viaje ya agotado, la familia necesita fletar un avión medicalizado privado, cuyo coste puede oscilar entre los 200.000 y los 600.000 euros. Los médicos han descartado un vuelo comercial por el riesgo que supondría para su salud, y las opciones de un avión ambulancia o militar se presentan complicadas. Por eso pusieron en marcha la campaña de recaudación con un objetivo de 200.000 euros, el mínimo necesario, de los que ya han reunido unos 135.000.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Hay que tener en cuenta que este dinero también se destina a su estancia en el hospital y a los gastos de alojamiento de su entorno, por lo que todavía están lejos de la meta. La familia ha pedido ayuda a la embajada y al Ministerio de Exteriores, por si se pudiera habilitar un avión militar, y siguen pendientes de respuesta.

El antiguo profesor de la Universidad de Córdoba (UCO) está acompañado en el hospital por su pareja, quien iba con él en el viaje, y por su hija Sara, que voló a Vietnam tras conocer el diagnóstico y actualiza diariamente la evolución de su padre. Estos días, de hecho, ha publicado una emotiva imagen de su mano agarrada a la suya mientras permanece en la camilla. Solo esperan que su estado mejore y puedan poner fin a la angustia que atraviesan desde hace más de un mes.