Malena Guerra 06 NOV 2025 - 09:09h.

El inspector jefe José Francisco Podio de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado explica qué mensajes manda el narco español

Detenido en Pontevedra a uno de los líderes del narcotráfico en Europa, fugitivo en Italia y condenado a más de 30 años de prisión

Los narcos españoles se refinan y ya hasta están customizando sus armas con sus nombres grabados en la culata o el cañón. Para estos criminales no es como tener un bolso de marca muy reconocida, sino un símbolo de poder para exhibirlo encima de la mesa en una negociación. La Policía Nacional las ha incautado en varias operaciones contra bandas dedicadas al narcotráfico en la Costa del Sol en la que han 55 detenidos.

El inspector jefe José Francisco Podio, jefe de sección de cannábicos de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (UDYCO Central) explica la mentalidad de estos criminales y lo que expresan con este punto de sofisticación: "Este es mi poder, yo soy capaz de tener un arma customizada, es personalizada y no hay dos iguales. Si además del baño de oro le añadimos este elemento, una bayoneta pues te está diciendo no te metas conmigo porque soy capaz de esto y de mucho más".

Entre las armas halladas por los agentes, un fusil AK-47, muy parecida a la que se atribuye Saddam Hussein con un baño de oro, una práctica que viene de los cárteles mexicanos, que ya presumen de su poder y riqueza de esta manera. Allí son los reyes de la exhibición de oro en armas personalizadas y ya tienen imitadores en España.

En las operaciones contra los grupos criminales españoles dedicados al narcotráfico en Málaga, los agentes han requisado armas con logos, con las siglas, el propio nombre o el apodo de su dueño. Estas costumbres se han trasladado a este lado del océano ¿Por qué? " Es una incorporación de elementos de ese narcotráfico en las redes criminales españolas, de simbiosis, las ideas, las costumbres, los usos, se van mezclando, se van adaptando y es una forma de exhibición", asegura Podio que lleva décadas lidiando con estas mafias.

Este lujo letal que ya es una amenaza para la convivencia, porque cómo advierte el inspector jefe de la Policía Nacional, "ahora las organizaciones criminales se manejan como organizaciones terroristas. Es un posicionamiento frente a otros grupos rivales y también frente a las fuerzas del orden, es no nos equivoquemos. El riesgo es muy palpable". Ahora, asegura "hay cada vez más droga, más demanda, más competencia de organizaciones y más armas de guerra".

Varias operaciones contra el crimen organizado en la Costa del Sol en un mes

La Policía Nacional ha detenido a 55 personas en el último mes en varias operaciones contra el crimen organizado en la Costa del Sol. El despliegue policial permitió resolver un secuestro en Marbella y dos tiroteos en Benalmádena y en Málaga capital, respectivamente.

La Policía ha realizado nueve operativos, que han definido como "el golpe más certero y duro contra el crimen organizado en nuestra provincia en los últimos tiempos". En los que se han incautado casi nueve toneladas de droga --hachís y cocaína--, 40 vehículos y más de 150.000 euros y un amplio arsenal de armas, entre ellas muchas customizadas, según ha informado el comisario jefe provincial de Málaga, Roberto Rodríguez Velasco, y el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, han explicado en rueda de prensa.