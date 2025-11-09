Momento en que un golpe de mar arrastra a varias personas en el muelle de Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife
Una mujer, que fue una de las diez personas arrastradas por el mar en Puerto de la Cruz, murió tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
Tres muertos y 15 heridos tras producirse varios incidentes por golpes de mar en la isla de Tenerife
TenerifeJornada trágica este sábado en las costas de la isla de Tenerife debido al fuerte oleaje y a la imprudencia de los ciudadanos. Varias personas se acercaron al muelle del Puerto de la Cruz y fueron arrastradas por el mar, instante que ha sido publicado en redes sociales por La Radio Canaria. Cabe recordar que el archipiélago se encontraba en prealerta por fenómenos costeros.
El golpe de mar en el muelle de Puerto de la Cruz, al norte de Tenerife, arrastró al agua a diez personas hacia las 15:00 horas de este 8 de noviembre.
Agentes de la Policía Local y otros ciudadanos que se encontraban en el lugar rescataron a los afectados del agua y el cuerpo local de seguridad comprobó que una mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicar maniobras de reanimación.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó cinco ambulancias al lugar, continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que se confirmó su fallecimiento.
Además, otros tres afectados presentaban traumatismos de carácter grave, cuatro de carácter moderado y otros dos leve, y fueron hospitalizados en distintos centros sanitarios.
No respetaron un balizamiento preventivo
El primero de los incidentes se registró en la playa del Roque de Las Bodegas en Taganana, en Santa Cruz de Tenerife, después de que seis turistas franceses resultasen heridos al caer al agua tras un golpe de mar.
Los efectivos de emergencias activados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 acudieron al lugar con un helicóptero medicalizado y dos ambulancias de soporte vital básico del SUC.
Fuentes de la Policía Local informaron a EFE de que el golpe de mar arrastró a los afectados tras no obedecer un balizamiento preventivo que estaba colocado en la zona.