Una de las personas afectadas por el golpe de mar en Tenerife ha fallecido

El personal del Servicio de Urgencias Canario ha asistido en el lugar a los afectados

Compartir







Una mujer ha fallecido y otras nueve personas han resultado heridas, tres de ellas de carácter grave, tras caer al agua este sábado por un golpe de mar en el muelle de Puerto de la Cruz (Tenerife), ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

Al muelle del citado municipio del norte de Tenerife se desplazaron los servicios de emergencias tras recibir un aviso a las 15:00 horas de que varias personas habían caído al agua tras un golpe de mar.

PUEDE INTERESARTE Tres heridos al chocar dos coches de rally y caer uno de ellos por un talud de seis metros en Lavandera, León

Tres de los afectados, graves

Agentes de la Policía Local y otras personas que se encontraban en el lugar rescataron a los afectados del agua y el cuerpo local de seguridad comprobó que una afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicar maniobras de reanimación.

El personal del Servicio de Urgencias Canario, que desplazó cinco ambulancias al lugar, continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que se confirmó su fallecimiento.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además otros tres afectados presentaban traumatismos de carácter grave y han sido derivados al Hospital Universitario de Canarias y al Hospital del Norte de la isla.

También han sido hospitalizados otros cuatro afectados con traumatismos de pronóstico moderado y otros dos de carácter leve.

En las labores de auxilio han participado además recursos de Salvamento Marítimo y agentes de la Policía Nacional.