Fernando se enfrenta a prisión permanente revisable, mientras que para Cristina y David la Fiscalía pide cinco años de cárcel

Juicio por el triple asesinato de Chiloeches: un matrimonio y su hija asesinados tras un robo que acabó en masacre y con un solo superviviente

En el juicio por el triple asesinato de Chiloeches, en el que fueron brutalmente asesinados un matrimonio y su hija, declara este martes Yeray, el otro hijo de la familia que consiguió escapar. En el banquillo se sientan el presunto autor material, Fernando; y dos cómplices, Cristian y David. Solo el primero, Fernando, entró en la vivienda. Iba a ser solo un robo, pero el padre se despertó y recibió más de veinte puñaladas; su mujer, catorce, y su hija, Laura, siete. Piden para él la prisión permanente revisable. Su defensa alegará que iba drogado, tal y como informan en el vídeo María Fente, Juan Tejón y L aura Sólvez.

Todo ocurrió a las tres de la mañana del 13 de abril de 2024, cuando dos de los acusados, Fernando y David, llegaron a casa de los Villar en Chiloeches. Laura Villar le había hablado a su pareja, Cristian, de la colección de relojes de su padre. Fernando entró presuntamente a la casa con una bayoneta y un cuchillo, y con ello en mente. David esperaba en el coche, pero la familia despertó. La madre recibió 14 puñaladas. Su marido más de 20. Laura no llegó ni a bajar las escaleras: recibió 7 puñaladas. El otro hijo del matrimonio, Yerai, logró esconderse bloqueando la puerta de su habitación.

Tras el brutal crimen, Fernando se apoderó de una caja de relojes, joyas y dinero en efectivo y con la intención de ocultar los hechos prendió fuego a la vivienda y huyó.

Un año y medio después de esos hechos, ha arrancado el juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Guadalajara, que se prolongará, en principio, nueve días.

El novio de Laura y el conductor del coche se enfrentan a cinco años

El lunes, el primer día de este juicio, Cristian, el novio de la víctima, escuchaba el relato de la Fiscalía cabizbajo y visiblemente afectado. “No sabemos el móvil de por qué Cristian quiso robar a sus suegros”, expuso la fiscal Julia Fernández, que acusa al joven de haber ideado un robo a la familia Villar que acabó convirtiéndose en un crimen descarnado.

“Lo que sí sabemos es que quería cometerlo, que llevaba meses planeándolo y, claro, no podía hacerlo solo”, asegura, por lo que pide para él cinco años de prisión.

La defensa de Cristian ha presentado un informe de discapacidad. “Mi cliente tiene una discapacidad de forma permanente de inteligencia límite de un 61 %”, ha indicado Pedro Bernardo Prada.

David, el otro cómplice, el conductor, se enfrenta a otros cinco años de cárcel. Sin embargo, el hecho de que fuera a comisaría es clave.

Piden prisión permanente revisable para el autor material

Contra el principal acusado y presunto autor de los tres asesinatos piden prisión permanente revisable, porque creen que hubo alevosía en los hechos. Además solicitan la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena por los tres asesinatos, a lo que hay que sumar otros 5 años más por el delito de robo con violencia en casa habitada y uso de arma y otros 3 por daños por el incendio de la vivienda.

“Ángel Eugenio tenía veintinueve puñaladas y la madre catorce y Laura, su novia, siete”, destaca la fiscal. Su defensa alegará que iba drogado.

En el apartado civil, la Fiscalía reclama a Fernando una indemnización superior a 560.000 euros en total, de los que 400.000 corresponderían al hijo y hermano gemelo de la hija también fallecida, único superviviente directo del núcleo familiar, y algo más de 163.000 euros por las reparaciones realizadas en el chalé a la compañía aseguradora Mutua Madrileña.