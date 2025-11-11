Europa Press 11 NOV 2025 - 15:22h.

El joven se quedó bloqueando el pomo de su puerta por puro instinto hasta que acabaron los ruidos

La defensa de Fernando, presunto autor material del triple asesinato de Chiloeches, alegará que iba drogado

Compartir







El hijo del matrimonio y hermano de la joven asesinada en Chiloeches asegura que esa noche se despertó a las 03:00 horas de la madrugada tras “escuchar golpes y gritos de desesperación” de su padre. Después, “escuchó a su hermana, un golpe fuerte y silencio”.

“Escuché los gritos de mi padre y luego los de mi hermana. Bloqueé la puerta por instinto y salté la valla para huir”, recuerda, con la voz entrecortada, ante la Audiencia Provincial de Guadalajara. El joven se quedó bloqueando el pomo de su puerta “por puro instinto” y que, cuando acabaron los ruidos, salió de la habituación y vio a su hermana tirada en el suelo. Pocos segundos más tarde, saltó la valla de la casa y corrió varias calles antes de llamar al 112: "Creo que actué bien, si no, yo no estaría aquí".

El novio de su hermana iba a su casa pese a tener una orden de alejamiento

El testigo ha descrito a su familia como normal y ha relatado que su madre trabajaba de noche, aunque ese día se encontraba en casa por una lesión en la rodilla. La relación entre todos era buena pese a “algún que otro roce” que tenía su hermana con su padre.

PUEDE INTERESARTE El exnovio de la hija fallecida en Chiloeches tenía una orden de alejamiento: los detenidos son amigos suyos

En cuanto al novio de su hermana, el joven ha confirmado que seguía yendo a su casa pese a la orden de alejamiento que había en vigor. Aunque esta situación solo la conocía su madre. sus padres guardaban dinero y relojes de colección en un armario del piso superior, fruto, en parte, de la venta reciente de otra vivienda. "Mi hermana sabía que había dinero, pero no la cantidad", ha incidido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Así, ha asegurado que aquella noche se acostaron entre las 22:00 y las 23:00 horas. Y.V.F. ha asegurado que aquella noche se acostaron entre las 22.00 y las 23.00 horas, reconociendo que, si bien conocía a C.B.M. como pareja de su hermana, a F.P.S. solo recordaba haberle visto "una vez en el instituto" y a D.M.A. "en alguna ocasión reciente", presentado por el primero, del que es primo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A preguntas de la acusación particular, el joven ha confirmado que reclama lo que por ley le pueda corresponder por las muertes de sus padres y su hermana y ha admitido que ha recibido tratamiento psicológico desde los hechos, aunque actualmente lo ha interrumpido.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Declara un amigo que sabía los planes del robo

Esta segunda jornada del juicio ha estado marcada también por las declaraciones de A.M.M. como testigo y amigo de los tres acusados, así como por la declaración de la pareja del presunto autor material de las tres muertes, quien, en mitad de su declaración, y haciéndose valer de su relación con el principal encausado, ha optado por responder solo a las preguntas del abogado que representa al principal inculpado.

Durante la sesión, A.M.M, amigo de los tres jóvenes desde el colegio, ha comparecido ante el tribunal, donde ha reconocido que conocía los planes por C.B.M. primero y por F.P.S. y que ambos le propusieron participar en un robo en la vivienda de la familia asesinada.

Según el testimonio de A.M.M., C.B.M. le comentó en varias ocasiones que estaban organizando un robo en casa de su novia porque había joyas y relojes. "Me dijo que estaba esperando a que ella le avisara de que sus padres no estuvieran para entrar a robar. En teoría no iba a haber nadie en casa", ha declarado.

A.M.M. ha añadido que F.P.S. le llamó días después para preguntarle si estaba "libre para una historia" sin decirle más y que, tras negarse, este le advirtió de que él "entraría estuviera o no alguien dentro, porque necesitaba el dinero por sus deudas".

Ha reconocido que, aunque en su día no se tomó en serio aquellas conversaciones, sí acudió voluntariamente a la Guardia Civil tras conocer los crímenes "para hacer un bien" y contar lo que sabía.

El testigo describe al acusado como una persona "tranquila y calculadora"

A preguntas de la Fiscalía, ha señalado que F.P.S. solía consumir drogas, llevaba armas y era una persona "tranquila y calculadora", capaz de hacer "cualquier cosa". También ha admitido que C.B.M. había descrito cómo era la casa y cómo pensaban acceder a ella, aunque en ningún momento habló de asesinar a nadie.

También ha declarado la mujer que mantenía y mantiene una relación sentimental con F.P.S. en el momento de los hechos, quien ha testificado con la advertencia de la magistrada sobre su derecho a no declarar contra él. Ha relatado que llevaban ocho meses juntos y que él le decía que trabajaba como fontanero.

La testigo ha descrito a F.P.S. como "una persona normal" y ha afirmado que, aunque sabía que consumía drogas, no conocía que tuviera deudas ni le había visto consumirlas. A preguntas de la defensa, ha reconocido que F.P.S. portaba drogas en el hotel donde fue detenido, entre ellas hachís, cocaína y éxtasis, aunque ha insistido en que "nunca" le vio consumir ni llevar armas.

El vigilante de seguridad vio un coche negro sospechoso

En la sesión también ha declarado el vigilante jurado de la urbanización 'Medina Azahara' en el momento de los hechos, quien ha testificado protegido por un biombo para evitar el contacto visual con los acusados.

Este vigilante ha relatado que la madrugada del crimen su compañero le avisó del incendio en una vivienda y que, horas después, entre las 05:00 y las 05:30 horas, observó un coche negro con tres o cuatro personas en su interior que le pareció sospechoso, información que también ha sido determinante en la investigación.

Tras estos testimonios, han declarado varios agentes de la Policía Judicial que intervinieron en la investigación. El instructor del atestado ha relatado que, al acceder a la vivienda tras el incendio, encontraron dos cadáveres en el dormitorio y que el de la hija ya había sido trasladado a una ambulancia.

La Fiscalía solicita prisión permanente revisable para F.P.S. por el asesinato de la hija y 20 años de cárcel por cada uno de los padres y para C.B.M. y D.M.A. solicita cinco años de cárcel como cómplices necesarios.

El juicio proseguirá este miércoles con la prueba testifical de guardias civiles y bomberos y se iniciará la prueba pericial.