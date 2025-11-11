Padre de uno de los bebés que se escapó de una guardería en Almería: "Recorrieron solos más de 20 metros"

'Vamos a ver' ha hablado en directo con Francisco, padre de uno de los bebés que se escapó de una guardería en El Ejido, Almería

Los pequeños recorrieron más de veinte metros y cruzaron solos dos carreteras

Compartir







Dos bebés de solo dos años se escaparon de una guardería privada de El Ejido, Almería, el pasado 6 de noviembre. Los menores fueron localizados por la familia de uno de ellos y regresaron sin que consten daños ni consecuencias para su integridad.

'Vamos a ver' ha hablado en directo con el padre de uno de estos menores, que se ha mostrado indignado con lo sucedido y ha mostrado su preocupación sobre la seguridad en este tipo de centros.

Francisco, padre de uno de los menores, nos ha confirmado que el niño se encuentra bien y que todavía "no es consciente para entender lo que ha sucedido".

"Bajaba con el vehículo y vi a dos niños fuera de la guardería. Nos percatamos de que era nuestro hijo y rápidamente paramos y le metimos en el coche. Rápidamente vimos a la cuidadora recoger al otro menor", ha relatado.

Francisco, padre de uno de los bebés que se escapó de una guardería en El Ejido: "Es un error humano bastante grave, pero también es una falta de seguridad del centro"

"Es un error humano bastante grave, pero también es una falta de seguridad del centro y de lo que regula a estos centros, que deberían tener una seguridad masiva para que no ocurran estos accidentes", ha añadido.

Sobre qué explicaciones les dieron en el centro educativo y qué medidas han tomado al respecto, Francisco nos ha contado: "Lo hemos denunciado. Mi hijo ya no va a ir a ir a ningún centro más y se va a quedar en casa porque ya no confiamos".