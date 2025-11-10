La primera reacción de Fran tras el accidente de su hermano Cayetano Rivera: "Lo importante es que está bien"
Fran Rivera: "Lo importante es que no ha pasado nada y que no ha habido daños a nadie"
Reconstrucción de los hechos del accidente de Cayetano Rivera: "Lo ven durante unos minutos en el césped de esa rotonda"
Fran Rivera ha reaccionado ante el accidente que ha tenido su hermano Cayetano Rivera y lo ha hecho hecho esta misma mañana. Las informaciones se han ido sucediendo, con últimas horas y muchas incógnitas... y la incertidumbre está todavía presente. Lo último que sabemos es que el torero ha estado declarando en dependencias policiales después de personarse él mismo, tras estallar su coche en una palmera de madrugada.
El hermano de Cayetano, Fran Rivera, ha descrito lo que le ha pasado a su hermano como "un susto" y, posteriormente, ha señalado que lo bueno es que no ha ido nada a mayores: "Gracias a Dios no ha pasado nada grave". El maestro ha recalcado de nuevo que "lo importante es que no ha pasado nada y que no ha habido daños a nadie".
Y es que, efectivamente, no ha habido víctimas ni daños personales, algo que ha agradecido su hermano Fran Rivera y así lo ha comunicado ante los medios.
Reconstrucción de los hechos
Según dos testigos que estaban en ese momento en el acceso de su urbanización, Cayetano Rivera se bajó de su coche para ir andando a su casa. Minutos más tarde, una patrulla llega al lugar de los hechos y es en ese momento cuando acude a casa del torero. Una vez allí, los agentes se encuentran la puerta del garaje abierta, para su sorpresa
Además, tras consultar fuentes cercanas -y según la reconstrucción de los hechos que hemos sabido gracias a 'El programa de Ana Rosa'- Cayetano se mostraba "amable con los agentes", a pesar de que no se quería someter a la prueba de alcoholemia: "La Policía Local puede dar un parte ahora. Incluso, los agentes pueden hacer un acta de sintomatología, es decir, contar en ese acta si el torero tenía síntomas de estar bajo los efectos del alcohol".