El crecimiento de la población se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero

De los 49,4 millones de personas que residen en España, solo 42.310.520 tienen nacionalidad española

La población residente en España creció en 105.488 personas en el tercer trimestre de este año y se situó en 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025, el máximo histórico de la serie que se inició en 1971, según la Estadística Continua de Población del INE publicada este martes.

9.825.266 son personas nacidas fuera de España

De los 49,4 millones, 39.617.578 es población nacida en España mientras que mientras que 9.825.266 son personas residentes en España nacidos en el extranjero, 115.389 más.

Según la estadística del INE, la población de nacionalidad española aumentó en 26.551 personas en el tercer trimestre en comparación con el anterior. Así, de los 49,4 millones de personas que residen en España, solo 42.310.520 tienen nacionalidad española y 7.132.324 nacionalidad extranjera.

Los residentes con nacionalidad extranjera aumentaron en 78.937 en relación con el segundo trimestre.

En el tercer trimestre la población aumenta en todas las comunidades

La mayor parte de personas que llegaron a España tenían nacionalidad colombiana (32.100), española (24.500 retornados), marroquí (23.400) y venezolana (20.500).

Además, las nacionalidades más numerosas de emigrantes fueron española (9.100 salidas), colombiana (8.200), marroquí (7.900) y rumana (4.400 salidas).

Durante el tercer trimestre de 2025, la población aumenta en todas las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla.

La Comunidad Valenciana lidera los aumentos en población

Los aumentos más significativos se dieron en la Comunidad Valenciana (0,40 %), Aragón (0,36 %), Castilla-La Mancha (0,34 %), Cataluña y Navarra (0,32 % en ambos casos) y Asturias y La Rioja (0,30 %).

Por encima de la media nacional (0,21 %) se situaron también Cantabria (con un crecimiento poblacional del 0,27 %), la ciudad autónoma de Melilla (0,24 %) y Castilla y León (0,23 %).

Por debajo de la media están Galicia y Baleares (0,20 % ambas), Murcia (0,19 %), País Vasco (0,18 %), Canarias (0,16 %), Extremadura (0,11 %), Comunidad de Madrid (0,09 %) y Andalucía y ciudad de Ceuta (0,06 %).

El número de hogares se sitúo en 19.684.380 a 1 de octubre de 2025, con un incremento de 55.109 durante el tercer trimestre