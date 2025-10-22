Un centenar de vacas siembran el caos en Ríofrio de Órbido

Las vacas se han hecho dueñas de Ríofrio de Órbido, un pueblo de León. Atraviesan la carretera sin ningún miedo y aparecen de repente. Hasta un centenar de vacas andan sueltas, el dueño tiene su explotación en el pueblo de al lado, pero nadie las vigila. Según los vecinos, los incidentes con las vacas se repiten a diario: cruzan la carretera, destrozan las huertas. El dueño acumula ya 17 denuncias. Vive en León y solo va dos veces al mes, pero no tiene a nadie que se encargue del ganado a diario. La situación empeora, ya que se han producido seis accidentes por culpa de los animales.

'Vamos a ver’ habla en directo con los vecinos del pueblo. Ana, una agricultora afectada, explica la situación que viven con las vacas: “El problema lleva dos años. Este último año es el peor de todos, porque nos obligan a cerrar los campos. Es mucho ganado y destrozan los cultivos, y las pérdidas son grandes”.

Vecina de Ríofrio de Órbido: "Es un problema muy grave que creo que no se está tomando con la seriedad que merece"

Sobre los accidentes provocados por las vacas, añade: “Es un problema muy grave que creo que no se está tomando con la seriedad que merece. El campo es importante, las pérdidas también, pero ya hablamos de que puede fallecer gente”.

Además explica las denuncias que han puesto al dueño de las vacas: "La denuncia la ponemos directamente a la persona que creemos que es el dueño de las vacas, un tal Amancio. Lo que sabemos es que no es vecino del pueblo, seguramente tenga su domicilio en León. Hemos intentado ponernos en contacto con él varias veces, pero prácticamente se ríe en nuestra cara. Además, nos echa la culpa a nosotros, como si fuéramos quienes abren las verjas para que salgan las vacas"