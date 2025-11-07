Mariló Torres comparte su gran experiencia en 'Vamos a ver'

Científicas de la misión Hypatia estudian los efectos de un viaje a Marte en la mujer: usarán sangre menstrual para fertilizar plantas

Compartir







En el aniversario de la perra Laika, 'Vamos a ver' ha entrevistado a una persona muy especial. Mariló Torres, es futura astronauta comercial y entra en directo en el programa, muy ilusionada, y explica detalladamente la aventura en la que está inmersa y a la que ha dedicado mucho tiempo.

Mariló cuenta cómo ha conseguido hacer realidad su sueño: ''De pequeña siempre lo digo, miraba al cielo, no me interesaba lo que había abajo. Yo siempre era todos los pájaros, las nubes, las estelas de los aviones y bueno, por eso empecé haciéndome piloto. Y finalmente, bueno, pues la vida, la vida tiene estas sorpresas, te va llevando hacia arriba, hacia arriba, y oye, no hay que ponerse metas ni techos''.

La astronauta cuenta que es periodista y que fue difícil formarse en un ámbito tan distinto: ''Hay que adquirir muchos conocimientos para primero ser astronauta análogo, que es lo que he conseguido hasta ahora, y en estos momentos soy candidata a astronauta comercial privada por una compañía privada estadounidense aeroespacial''.

''A mí lo que me gustaba era la acrobacia aérea. Eso era lo que me llamaba la atención, el poder practicar maniobras anormales y pensar eso, en la competición. Aunque la verdad es que ahora estoy desentrenadísima, no se puede llevar todo para adelante'', confiesa.

Cuenta cuándo será su primera misión como astronauta comercial: ''Recibí una invitación formal para participar en su proceso de reclutamiento. Después de un mes muy, muy duro de selección, recibí la carta de aceptación oficial. Eso significará que los años 2026 2027 tendré el entrenamiento de fase teórica, podré compatibilizarlo con mi trabajo actual, podré seguir residiendo en España y si supero ese primer corte, si me consideran capacitada, iría ya a lo divertido que es el entrenamiento práctico que sería en Estados Unidos, en Florida''.