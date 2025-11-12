Triple crimen de Chiloeches: los policías declaran que los acusados llevaban meses planeando el robo

Elena Moral 12 NOV 2025 - 07:47h.

Según los investigadores, los acusados llevaba tiempo mandándose mensajes sobre el robo a la familia de Chiloeches

El hijo de las víctimas del crimen de Chiloeches narra cómo sobrevivió: "Escuché los gritos de mi padre y hermana, bloqueé la puerta por instinto"

En el juicio por el triple crimen de Chiloeches ha declarado el único superviviente de la familia, el hijo del matrimonio asesinado junto a su otra hija. En un receso, uno de los acusados le ha pedido perdón. Sin embargo, los policías que llevaron la investigación han señalado los mensajes que se habían mandado entre los procesados.

Según la declaración de los investigadores del triple crimen de Chiloeches, que estos días se juzgan en la Audiencia Provincial de Guadalajara, los mensajes entre los acusados demostrarían que llevaban meses planeando el robo.

Una teoría que ha ratificado otro testigo, Alejandro un amigo de los acusados, que ha reconocido que Cristian, la pareja de la joven fallecida le había hablado del robo, involucrando también a la joven. Cristian le habría dicho que esperaba que ella le dijera cuando no estarían sus padres en casa para entrar a robar.

El acusado sabría que en la casa había “relojes y dinero”, según este testigo. Una teoría que ha ratificado el hijo del matrimonio, Yerai, el único superviviente del crimen de Chiloeches.

El joven ha contado que sus padres guardaban dinero y relojes de colección en un armario del piso superior, fruto, en parte, de la venta reciente de otra vivienda. "Mi hermana sabía que había dinero, pero no la cantidad", ha incidido.

El duro testimonio del hijo del matrimonio

Yerai ha narrado ante el tribunal cómo vivió la noche del triple crimen. Ha contado que se despertó al escuchar los gritos en casa y que al salir de su habitación vio a su hermana en el suelo. “Por el grito y el ruido que había escuchado deduje que estaba muerta”, ha declarado.

El joven salió por la terraza de la cocina, por la misma que supuestamente entró el agresor, Fernando. “Hice bien porque pienso que si no, no estaría aquí”.

El duro relato del único miembro vivo de la familia, ha conmocionado a David, uno de los acusados. “Ha sido muy valiente”, ha señalado.