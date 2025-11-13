La acusada asegura que la situación que está viviendo le produce mucho "dolor"

La interiorista de lujo que ‘okupa’ mansiones en Madrid: su sofisticado modus operandi

Las víctimas de la presunta interiorista que okupa mansiones de lujo de barrios exclusivos de Madrid han decidido romper su silencio y desvelar toda la 'verdad' en torno a esta mujer.

Una de ellas, que ha decidido preservar su identidad, relata cómo es el 'modus operandi' de la señora que se hace pasar por una interiorista argentina de unos 50 años. "Aparece con joyas, con visón, con buena pinta... y te lo crees y caemos todos. Luego dice que es vulnerable porque tiene una niña de 16 años, y consigue que se juicio nunca llegue", relata como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

La misma fuente la califica de "profesional de la estafa" y comparte cuál suele ser el objetivo de la mujer. "Selecciona su presa siempre con los mejores portales de Madrid y con su mejor pinta...", agrega. La supuesta inquiokupa se hace pasar por una mujer de mucho poder adquisitivo y, por esta razón, decide no aportar documentación del dinero que gana al mes. "Te dice: "Oye, mira, yo tengo mucho dinero de familia y no te voy a dar una nómina, porque para mí, el que tiene nómina es un muerto de hambre", relata.

Según hemos podido contar en 'El tiempo justo', la supuesta inquiokupa se ha pronunciado tras salir a la luz su caso. "Dice que esta situación le está produciendo mucho dolor", comparte el reportero Pello Moriones. Javier, portavoz de las víctimas de la interiorista, asegura que todo lo que dice es "palabrería".