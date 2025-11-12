El DJ aseguró que hubo un momento de frustración cuando su hijo le llamó 'papá' a Jota Peleteiro

Jessica Bueno recuerda su relación con Kiko Rivera y los celos de este hacia Jota Peletiro por su hijo: "Le decía papá"

Jota Peleteiro ya se ha pronunciado sobre los celos de Kiko Rivera en mitad de la relación que tuvo con su ex Jessica Bueno. El DJ se abrió al máximo en su entrevista en '¡De viernes!' -programa al que acudirá en directo este viernes- y desveló el disgusto que se llevó cuando descubrió que su hijo llegó a llamarle 'papá' a Jota Peleteiro. "Fue una de las peores cosas que me han pasado en mi vida", relata.

El pequeño llegó a referirse así a la pareja de su madre. Jessica Bueno, por su parte, aseguró que para el niño "su padre ha sido siempre su padre" y explicó la razón por la que le tildó de esta forma. "Cuando se dirigía a él le decía 'papá' de escuchar a su hermano llamarle 'papá'", relató la exconcursante de 'Supervivientes All Stars 2025'.

Peleteiro, "al tanto" de las duras declaraciones de Kiko Rivera

La colaboradora Alexia Rivas ha desvelado en 'El tiempo justo' lo que pensó Peleteiro de los celos de los que habló el hijo de Isabel Pantoja en el programa de Telecinco. "Le llamé, estaba al tanto de esto... debió ver este trozo al menos", comienza diciendo la periodista.

Según explica, Jota Peleteiro "lo siente" pero afirma que Kiko Rivera "le da igual". "Le importa el niño, cuidó al niño hizo la labor que tuvo que hacer con este niño...", relata Alexia Rivas en base a las declaraciones que le ha trasladado el futbolista.

"Ahora está centrado en su vida y dice qu si puede tener relación con Fran la seguirá teniendo, pero que lo que diga Kiko le da igual", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. "Ha vendido la casa y está cambiando de vida", concluye.