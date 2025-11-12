Los detalles del apasionado beso de Anita Williams y Montoya: “Tenían un calentón importante”

Vicente Sánchez, director de Diez Minutos, desvela cómo se captaron las imágenes que confirman su reconciliación

Anita Williams se pronuncia sobre el misterioso mensaje de Montoya en Instagram: "Hay más personas"

‘El tiempo justo’ abordaba uno de los temas del día: las fotografías publicadas en la revista Diez Minutos que muestran el reencuentro apasionado entre Anita Williams y Montoya.

Tras meses de rumores, las imágenes confirman lo que ya adelantaron en su momento Alexia Rivas y Sandra Aladro: la pareja ha retomado el contacto y lo suyo sigue muy vivo.

Una cita bajo la lluvia en Madrid

El director de Diez Minutos, Vicente Sánchez, se sentaba en plató para detallar cómo se produjeron las imágenes que ocupan la portada de la revista.

“Ella llevó un maletón importante a casa de él. Esto fue el miércoles pasado, llovía a mares en Madrid. Estuvieron unas dos horas en casa antes de salir, luego se fueron a un restaurante donde no había nadie. Al principio todo normal, pero la cosa se fue calentando…”, relataba Sánchez.

Según el periodista, la pareja fue vista en actitud muy cariñosa: “Acaban comiendo el postre en las rodillas de Montoya, besos y más besos, casi sin probar la comida. Después, salieron caminando hacia casa de él, muy acaramelados. Del beso que se ve en las fotos, pasamos a muchas más cosas. Tenían un calentón importante”.

El mensaje de Anita a Leticia Requejo

En pleno debate, Leticia Requejo aportaba nueva información tras contactar directamente con Anita Williams. La colaboradora leía en directo un mensaje de la protagonista:

“No soy una tía de estar con veinte mil tíos, la verdad. Me dan pereza los hombres, pero de vez en cuando estoy con el que me llena y punto. Que digan que hemos vuelto me parece absurdo”.

Anita niega que fuese ella quien llamase a los fotógrafos

Por su parte, Gloria Camila compartía su propia conversación con Anita y aclaraba una de las polémicas más comentadas:

“Me ha dicho que no fue ella quien llamó a la prensa. Se le ha acusado de eso, pero lo niega rotundamente. Incluso anima al fotógrafo a que diga la verdad para que se sepa que no fue ella.”

Mientras tanto, Vicente Sánchez recordaba que las fotos proceden de una agencia y que no hay constancia de que los protagonistas tuvieran conocimiento del seguimiento.