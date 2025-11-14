Marco Presa ha asegurado que la exconsellera mantenía una actitud “activa” durante la reunión

El Cecopi se convocó tarde, según la jueza de la DANA: "Ya había fallecidos en Utiel"

Compartir







ValenciaHoy ha declarado en el Juzgado de Catarroja, donde se instruye la causa por la gestión de la DANA, Marco Presa, un asesor de la exconsellera de Interior Salomé Pradas. El trabajador fue responsable en aquel momento de grabar contenido audiovisual para redes sociales de la Conselleria, ha comparecido desde primera hora de la mañana como testigo y ha aportado un pendrive con imágenes inéditas del Cecopi, aunque ha reconocido que borró “muchos clips”.

Presa ha relatado que estuvo en el Centro de Coordinación entrando y saliendo “constantemente”, sin llegar a sentarse porque su misión era grabar vídeos. Ha asegurado que en ese contexto presenció una discusión entre el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el entonces inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, hoy jubilado, sobre el contenido y el envío del mensaje de alerta Es-Alert.

PUEDE INTERESARTE Carlos Mazón asegura que nadie le pidió permiso para enviar el mensaje de alerta

El testigo subraya que la exconsellera Pradas “no hablaba mucho, pero lo apuntaba absolutamente todo” en un cuaderno, y que mantenía una actitud “activa”. Afirma además que ella repetía constantemente que “había que mandar” el mensaje y que debía hacerse “por canales oficiales”, y le pidió que estuviera pendiente del momento exacto del envío. Ha asegurado que todos los presentes en el Cecopi tenían sus teléfonos móviles operativos y que la sala mostraba “mucha información” en sus pantallas. Sobre la participación remota de algunos responsables, ha relatado que no existió una desconexión total, sino “recesos”.

Falta de consenso en el envío del Es-Alert

El asesor ha relatado que, a las 18:59 horas, recibe un mensaje de la jefa de Prensa de Emergencias, Aurora Roca, en el que ve información relativa a la presa de Forata. En ese momento entra en la sala y comprueba que se está debatiendo el envío del Es-Alert. Ha asegurado que desde el inicio de la activación del Cecopi ya se hablaba del aviso de alerta masivo a la población.

PUEDE INTERESARTE La jueza de Catarroja pide a la comisión de investigación de la DANA el listado de llamadas de Mazón

Según su testimonio, Basset expresaba dudas sobre el contenido del mensaje, proponía alternativas y se debatía continuamente qué texto remitir. “Se tardaba mucho con la aplicación”, ha confirmado, y ha explicado que entre la recepción del mensaje de Roca y el envío final transcurrió “mucho tiempo”, algo que le “sorprendió”. Ha testificado que desconocía quién hizo la propuesta inicial del Es-Alert, aunque imagina que fue un técnico, y cita a Basset, Suárez y Roca como los principales implicados en su redacción. Ha relatado que, en el momento exacto del envío, Pradas no estaba dentro de la sala, aunque sí “siempre en el Cecopi”. Fueron los técnicos quienes introdujeron los datos y, una vez confirmado el envío, él se lo comunicó a la consellera.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Preguntado por posibles contactos entre Pradas y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el testigo indica que no lo sabía, pero apunta que las llamadas de la consellera eran “en petit comité” y a menudo en otra sala. Presa ha explicado que no comprende la magnitud real de la tragedia hasta llegar a su casa por la noche, cuando consulta Google Maps y observa la referencia al barranco del Poyo. En la reunión posterior al envío de la alerta, percibió “caras de preocupación” y que, en ese momento, Mazón ya interviene directamente, realizando “muchas preguntas”, al igual que Pradas, mientras los técnicos ofrecen explicaciones.

El exasesor ha recordado también la jornada anterior, cuando acompañó a Pradas durante varias citas oficiales pese a la alerta amarilla de Aemet. Ha asegurado que Argüeso les trasladó que estaba en contacto con el Centro de Coordinación y les avisaría de cualquier anomalía.