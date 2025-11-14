El hombre que mató a su madre octogenaria y a su hermano a palos en Manacor será internado en un hospital psiquiátrico: "Es inimputable"
Apaleó a su madre y a su hermano hasta la muerte: después prendió fuego a la finca
El cuerpo de la mujer asesinada en Manacor por su hijo, que también mató a su hermano, estaba carbonizado en una hoguera
El hombre que mató a palos a su madre y su hermano en Manacor, el pasado año pasado es "inimputable". El acusado tendrá que ser internado en un hospital psiquiátrico al sufrir un "trastorno delirante", según ha determinado la Fiscalía, tras analizar los resultados de los informes médicos.
El ministerio público considera que el hombre tendrá que ser internado en una estructura médica para que siga un "adecuado tratamiento y a fines de prevenir su peligrosidad criminal", según ha publicado El Diario de Mallorca.
El hasta entonces acusado, de 39 años, que cuidaba de su madre octogenaria con grave deterioro cognitivo y de su hermano, con discapacidad psíquica los golpeó hasta la muerte, entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de abril de 2024 en el domicilio donde convivían.
Apaleó a su madre y a su hermano hasta la muerte: después prendió fuego a la finca
Su madre, de 82 años y su hermano, de 55 murieron a consecuencia de los golpes que el procesado, era el encargado de sus cuidados le propinó con objetos contundentes y cortantes, según el escrito de conclusiones del fiscal. A continuación quemó ambos cadáveres provocando un incendio, en la finca familiar, donde vivían.
Los servicios de emergencias y la Policía Nacional acudió al lugar alertados por el fuego y el acusado se enfrentó a los agentes, amenazándoles de muerte con un palo prendido de fuego. Finalmente los agentes lo detuvieron, según el relato de la Fiscalía que atribuye en esos momentos al detenido "un cuadro psicótico agudo" con una "ruptura absoluta con la realidad y caos psíquico" que anulaba completamente sus facultades.
La Fiscalía, aunque considera probado que cometió dos delitos de asesinato determina que es "inimputable" y que debe ser internado en un hospital psiquiátrico penitenciario.