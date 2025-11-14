Apaleó a su madre y a su hermano hasta la muerte: después prendió fuego a la finca

El cuerpo de la mujer asesinada en Manacor por su hijo, que también mató a su hermano, estaba carbonizado en una hoguera

Compartir







El hombre que mató a palos a su madre y su hermano en Manacor, el pasado año pasado es "inimputable". El acusado tendrá que ser internado en un hospital psiquiátrico al sufrir un "trastorno delirante", según ha determinado la Fiscalía, tras analizar los resultados de los informes médicos.

El ministerio público considera que el hombre tendrá que ser internado en una estructura médica para que siga un "adecuado tratamiento y a fines de prevenir su peligrosidad criminal", según ha publicado El Diario de Mallorca.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | La imagen de la noche del triple crimen de Chiloeches

El hasta entonces acusado, de 39 años, que cuidaba de su madre octogenaria con grave deterioro cognitivo y de su hermano, con discapacidad psíquica los golpeó hasta la muerte, entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de abril de 2024 en el domicilio donde convivían.

Apaleó a su madre y a su hermano hasta la muerte: después prendió fuego a la finca

Su madre, de 82 años y su hermano, de 55 murieron a consecuencia de los golpes que el procesado, era el encargado de sus cuidados le propinó con objetos contundentes y cortantes, según el escrito de conclusiones del fiscal. A continuación quemó ambos cadáveres provocando un incendio, en la finca familiar, donde vivían.

PUEDE INTERESARTE Los peritos forenses del triple crimen de Chiloeches dicen que los tres acusados sabían lo que hacían

Los servicios de emergencias y la Policía Nacional acudió al lugar alertados por el fuego y el acusado se enfrentó a los agentes, amenazándoles de muerte con un palo prendido de fuego. Finalmente los agentes lo detuvieron, según el relato de la Fiscalía que atribuye en esos momentos al detenido "un cuadro psicótico agudo" con una "ruptura absoluta con la realidad y caos psíquico" que anulaba completamente sus facultades.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Fiscalía, aunque considera probado que cometió dos delitos de asesinato determina que es "inimputable" y que debe ser internado en un hospital psiquiátrico penitenciario.