Exclusiva | La imagen de la noche del triple crimen de Chiloeches

Juicio por el triple crimen de Chiloeches: los policías señalan que los acusados llevaban meses planeando el robo

El juicio por el triple asesinato de Chiloeches sigue su curso. Las declaraciones de los testigos y presuntos culpables se suceden cada día, dibujando lo que sucedió aquella trágica noche.

'El Programa de Ana Rosa' ha tenido acceso en exclusiva a una imagen de la noche del crimen que no se había visto ahora. En ella podemos ver el coche llegando a la urbanización donde ocurrió todo.

Conducido por la madre de Fernando, el autor material del crimen, entra en escena el Peugeot 205. Llega allí para recoger al presunto culpable, ya que no saben nada de él. En el interior de ese coche van tres personas: la madre de Fernando al volante, David, el que se sienta en el banquillo porque fue quien le acompañó antes del crimen y que sostiene que no sabía nada de lo que iba a ocurrir allí y, en el asiento del copiloto estaba la novia de Fernando, la persona que estaba con él en el hostal cuando la policía le detuvo.

Esta imagen es de vital importancia ya que se produjo en la noche del crimen. A esas horas Fernando ya había asesinado a toda la familia y lo que está tratando es de huir.

Durante el juicio, el hijo del matrimonio y hermano de la joven asesinada en Chiloeches asegura que esa noche se despertó a las 03:00 horas de la madrugada tras "escuchar golpes y gritos de desesperación” de su padre. Después, “escuchó a su hermana, un golpe fuerte y silencio".

"Escuché los gritos de mi padre y luego los de mi hermana. Bloqueé la puerta por instinto y salté la valla para huir", recuerda, con la voz entrecortada, ante la Audiencia Provincial de Guadalajara. El joven se quedó bloqueando el pomo de su puerta "por puro instinto" y que, cuando acabaron los ruidos, salió de la habituación y vio a su hermana tirada en el suelo. Pocos segundos más tarde, saltó la valla de la casa y corrió varias calles antes de llamar al 112: "Creo que actué bien, si no, yo no estaría aquí".

El novio de su hermana iba a su casa pese a tener una orden de alejamiento

El testigo ha descrito a su familia como normal y ha relatado que su madre trabajaba de noche, aunque ese día se encontraba en casa por una lesión en la rodilla. La relación entre todos era buena pese a “algún que otro roce” que tenía su hermana con su padre.