Utilizar un documento nacional de identidad ajeno puede tener serias consecuencias legales

Cada vez es más común que menores de edad intenten sortear prohibiciones y restricciones impuestas por su edad, en especial en internet o en locales donde se exige ser mayor de 18 años, como son las discotecas. Muchos optan por utilizar el DNI de otra persona, como puede ser un amigo o un familiar que se parezca para presentarlo en la puerta y acceder.

Sin embargo, esta práctica que a veces puede considerarse leve o una simple travesura, puede acarrear consecuencias legales serias. Así lo explica la Policía Nacional en un vídeo difundido en su perfil de TikTok.

“Empiezas la noche del fin de semana a la puerta de la discoteca y terminas detenido en comisaría”, arranca diciendo la agente para captar la atención de los jóvenes. “¿Por qué? Porque piensas que es una buena idea usar el DNI de ese amigo que sí es mayor de edad y al que te pareces un poco o falsificar tu DNI para poder entrar”, continúa la policía en el vídeo, que acumula más de un millón de visualizaciones.

“Crees que no es tan serio, que eres menor y que si te pillan no te pasará nada, pero sí pasa”, advierte. Y es que tal y como explica la agente, al usar un DNI ajeno para acceder a una discoteca se estarían incumpliendo dos delitos. Uno de usurpación de estado civil y otro de falsedad documental.

Las dos conductas están tipificadas como delitos en España y pueden acarrear consecuencias importantes. El delito de usurpación de estado civil se aplica a quien se hace pasa por otra persona con el fin de obtener un beneficio o engañar a terceros, mientras que la falsedad documental castiga la manipulación o creación de documentos con información falsa o alterada.

“Claro que es serio, puedes acabar detenido”, zanja la policía, que concluye: “No te la juegues, delinquir no es ninguna broma y puede aguarte la fiesta”. Además, aunque la ley contempla un trato diferenciado para los menores de edad, esto no significa que queden exentos de responsabilidad.

"Puedes acabar detenido"

Las autoridades insisten en la importancia de la prevención y la educación. Entender que el uso indebido del DNI no es una simple travesura, sino un acto con implicaciones legales, puede evitar muchos problemas futuros.

La mejor opción siempre será esperar a cumplir la mayoría de edad para disfrutar de los espacios destinados a adultos de forma responsable y dentro de la ley. Así, además de evitar sanciones, se respetan las normas y conciencia de las propias acciones.

Uso de DNI caducado

El documento nacional de identidad (DNI) requiere que sea utilizado con conciencia y cuidado, debido a su importante valor. Se trata de una acreditación personal e intransferible que puede ser acabar en sanciones si no se hace un uso correcto, como ocurre en el caso de los menores que utilizan documentos ajenos para acceder a espacios para adultos.

Uno de los riesgos que se pueden correr por no prestar atención al DNI es que esté caducado. El documento de identidad se puede renovar antes de que caduque, pero solamente con seis meses de antelación. Dicho plazo aumenta a un año en el caso del pasaporte. Y no es conveniente apurar porque muchas veces hay demora o colapso en el sistema de citas.

Los agentes recuerdan algo fundamental y es que "para renovar el DNI, tienes que traer el antiguo y, en caso de pérdida o extravío, aportar la denuncia previa". "Si la renovación del DNI es para un menor de 14 años, debe ir acompañado de madre, padre o tutor legal. Si lo que quiere renovar es el pasaporte, entonces el menor debe ir acompañado de los dos o que uno de ellos firme una autorización expresa en comisaría", destaca la Policía. Asimismo, subrayan que para renovar el pasaporte se necesita que el DNI esté en vigor.