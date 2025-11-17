Alberto Rosa 17 NOV 2025 - 19:04h.

Antes de su desaparición vestía pantalón vaquero y camisa de rayas rojas

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido este lunes 17 de noviembre una alerta por la desaparición de Juan A. R. L., un hombre de 57 años que fue visto por última vez el pasado sábado 15 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife.

Tal y como informa SOS Desaparecidos en su publicación de redes sociales, se trata de una persona vulnerable.

Según detalla el cartel difundido por la asociación, el hombre mide 1,70 metros, es de complexión normal y tiene el pelo canoso. La última vez que fue visto vestía pantalón vaquero y camisa de rayas rojas.

La colaboración ciudadana es clave

En caso de contar con información sobre una desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091). Asimismo, se puede dar aviso directamente a SOS Desaparecidos en los teléfonos 649 952 957 o 617 126 909.