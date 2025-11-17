Su familia había dado la voz de alarma al no tener noticias de él desde finales de octubre

Tomasín compró una ristra de chorizos, jamón y latas de callos y un vecino del pueblo le reconoció

AsturiasTomás Rodríguez Villar, conocido como 'Tomasín', ha sido hallado con vida tras llevar casi un mes en paradero desconocido en Asturias. El hombre de 55 años es un vecino muy conocido después de matar a su hermano en el pueblo de La Llaneza y protagonizar una fuga de 53 días por los montes de la zona en 2011, y su familia había dado la voz de alarma al no tener noticias de él desde finales de octubre.

Ahora, casi un mes después de su desaparición, el hombre ha aparecido, ajeno a todo el revuelo y el dispositivo de búsqueda montado a su alrededor, comprando en una tienda en Tineo, Asturias.

Según recoge La Nueva España, Tomasín compró una ristra de chorizos, jamón y latas de callos. Fue un vecino de un pueblo cercano el que, al ver al hombre, dio el aviso. Finalmente, los Servicios de Emergencias se trasladaron hasta el lugar, donde confirmaron que era él y que se encontraba en perfecto estado físico. Sin embargo, ni las autoridades ni sus propios familiares lograron que el conocido como 'rambo asturiano' volviera a casa: Tomasín pretendía seguir su viaje hasta Luarca, donde iba a renovarse el DNI.

El amplio dispositivo para su búsqueda

El pasado miércoles 12 de noviembre, los Servicio de Emergencias del Principado de Asturias suspendían la búsqueda de Tomasín a causa del mal tiempo. Las autoridades pensaban que podrían reanudarse las tareas de rastreo con drones y perros, pero las condiciones climatológicas no lo permitieron.

Los equipos de rescate estuvieron trabajando en una zona dividida en cinco sectores durante días en busca del vecino de La Llaneza de Tineo, del que no se tenían noticias desde finales de octubre. En tres de ellos el rastreo se realizó a pie y en los otros se emplearon drones y un helicóptero, según ha informado el SEPA en una nota de prensa.

En el operativo han participado el jefe de Bomberos de la Zona Suroccidental, un técnico de bomberos, tres efectivos de logística, ocho bomberos de los parques de Tineo e Ibias, la unidad canina de rescate, el grupo de rescate y la unidad de drones. También se sumaron equipos de la Cruz Roja de Búsqueda y Salvamento, agentes del Medio Natural, voluntarios de Protección Civil de Tineo y Valdés y la Guardia Civil.

El dispositivo se activó tras el aviso recibido a las 11.12 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias. El aviso, procedente del COS Asturias, señalaba que la familia del desaparecido había denunciado su ausencia después de varios días sin noticias de él.