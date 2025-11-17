La joven manifestó haber sido víctima de una agresión sexual en las inmediaciones del Sagrado Corazón de Jesús

OviedoLa Policía Local detiene a un hombre de 30 años como presunto autor de un delito de agresión sexual. Todo comenzó después de que un varón que practicaba deporte alertase de que una pareja estaba discutiendo. La joven manifestó haber sido víctima de una agresión sexual en las inmediaciones del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, en la cima del Monte Naranco.

Las autoridades recibieron el aviso a las 08:29 horas. Los agentes se desplazaron al lugar de los hechos y encontraron a tres personas: el testigo que dio la voz de alarma y la pareja. La mujer se encontraba muy nerviosa, llorando y pidiendo ayuda, según informa 'La Nueva España'.

El hombre ha negado los hechos

La víctima le relató a los agentes que había conocido al hombre esa misma noche y que, tras coincidir en un bar de copas, ambos se fueron al mismo tiempo. La mujer, que iba sola y buscaba un transporte para volver a casa, accedió a ir en su coche.

El hombre, en vez de llevarla a Gijón, la dejó en lo alto del Naranco y empezó a hacerle tocamientos, según el relato de la víctima. Ella se negó y comenzaron una discusión. El hombre negó los hechos y ofreció una versión totalmente distinta.

Los agentes lo detuvieron de inmediato y lo trasladaron a las dependencias de la Guardia Civil de Oviedo. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias.