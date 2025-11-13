La joven de 22 años ha denunciado ser víctima de abusos sexuales por parte del líder del grupo

La otra trama de la secta sexual de Vistabella: de los abusos y agresiones sexuales a una presunta estafa millonaria con la que se lucraba el Tío Toni

ValenciaEl juicio contra la presunta secta sexual de Vistabella ha alcanzado este jueves su cuarta jornada de vistas orales con el testimonio de una joven de 22 años, quien denunció haber sido víctima de abusos sexuales por el líder del grupo, más conocido como “Tío Toni”. Según informa el Periódico Mediterráneo, la víctima ha asegurado durante el juicio que sufría abusos continuados por parte de Toni a sabiendas de que era su hija biológica utilizando, incluso, técnicas de hipnosis.

Según su declaración, la joven confirmó el año pasado que el líder de la comunidad era su padre biológico mediante una prueba de ADN, algo que no detuvo al líder de cometer abusos continuados durante años.

Durante el relato del testimonio, la víctima ha relatado que desde pequeña recibía un trato diferencial respecto al resto de niños que residían en la comunidad, algo que reforzaría la hipótesis de que el Tío Toni era conocedor de que era su hija. Los abusos comenzaron cuando la joven tenía 12 o 13 años, según relata, cuando le bajó la regla.

La víctima ha asegurado que recurría a la hipnosis para manipularla algo que, otras testigos han confirmado que solía utilizar con otros miembros de la secta para así inducir el sueño.

Aunque el Tío Toni falleció en prisión dos meses después de su arresto, el proceso judicial continúa investigando la responsabilidad de otros seis acusados vinculados a la secta, se enfrentan a penas de 16 a 56 años de prisión por su presunta implicación en los abusos a un total de nueve víctimas.

El juicio que arrancó el pasado día 3 de noviembre continuará este viernes con la declaración de más testigos. Las próximas sesiones permitirán escuchar a más víctimas, declarar a los acusados, y completar el informe pericial que analizará el daño psicológico y emocional sufrido por los menores implicados.