Ana Rosa, del gobierno de Sánchez: "Se cumplen dos años desde que Pedro Sánchez perdiera las elecciones"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa, sobre el juicio al fiscal general del Estado: "Si no hay pruebas es porque las borró"

Compartir







Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de la presentadora en el que ha hecho referencia al segundo aniversario de la investidura de Pedro Sanchez.

"Buenos días. Se cumplen dos años desde que Pedro Sánchez perdiera las elecciones. Y el Ejecutivo lo celebra con un vídeo en el que aseguran que gobiernan para la gente de a pie. Con un presidente que viaja en helicóptero hasta un parador de Baqueira mientras la gente viaja a pie porque los trenes tampoco funcionan. Dos años de legislatura en el que la gente de a pie no se puede comprar una casa porque la vivienda ha subido un 40%. Un país sin casas porque no se construye vivienda nueva, aunque saquen pecho por haber aprobado la única ley de vivienda de la democracia desde el franquismo. Un ley de vivienda sin viviendas", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa Quintana: "Celebramos dos años de un país en el que la gente camina o revienta"

Ana Rosa Quintana ha continuado: "Los menores de 35 años tienen hoy un 75% menos de riqueza que los de 2002 y los jóvenes necesitan 20 años de ahorro para comprar un piso. Llevan 7 años gobernando gracias a los 7 votos de Junts, estamos ante un Ejecutico en caída libre sin poder legislativo porque ante la falta de apoyos no se puede legislar para la gente de a pie. Dos años después estamos ante un Gobierno sin apoyos parlamentarios, sin presupuestos por tercer año consecutivo y con varios juicios cercando al entorno más cercano del mismo presidente. Precisamente hoy declara una exmilitante socialista de a pìe, Leire Díez, investigada por maniobrar supuestamente para Sánchez contra la Guardia Civil y la Fiscalía".

La presentadora ha sentenciado: "Celebramos dos años de un país en el que la gente de a pie camina o revienta porque nos estamos quedando sin clase media, con un proceso de fragmentación social inédita en España con 4,3 millones de personas en riesgo de exclusión social. Dos años en la que la gente de a pie ha visto cómo le suben los precios un 3,1%, la mayor subida en 16 meses según el Instituto Nacional de Estadística. El Gobierno celebra un aniversario en el que solo falta el cumpleaños feliz de Parchís aunque al presidente el gusta "Magnolias", la canción del último disco de Rosalía. Una canción que habla de un funeral. Muy apropiado para una legislatura que ya nació muerta. Descanse en paz".