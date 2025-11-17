La Policía Civil de Campos dos Goytacazes ha abierto una investigación para esclarecer las causas de su muerte

Muere la influencer Diana Areas a los 39 años de edad: la han encontrado sin vida en el edificio donde residía en Brasil

La influencer Diana Areas ha sido encontrada muerta tras caer desde su piso ubicado en Río de Janeiro, Brasil. La mujer de 39 años había sido ingresada en el hospital por laceraciones en su cuerpo esa misma mañana, pero salió sin tener el alta. Los medios locales aseguran que cayó desde la última planta del edificio. La hipótesis de un posible suicidio está siendo barajada por los agentes.

La Policía Civil de Campos dos Goytacazes ha abierto una investigación para esclarecer las causas de su muerte. Pero las autoridades creen que no se trata de un accidente, según ‘Le Parisien’.

La influencer había tenido una discusión con su pareja

Diana Areas, influencer del mundo fitness, había sido ingresada en el hospital por varias laceraciones en su cuerpo. Ese mismo día salió del centro de salud sin recibir el alta y regresó a su apartamento, en Unique Towers. El cadáver fue encontrado en la zona común de la urbanización con varios cortes por el cuerpo.

La creadora de contenido había tenido una discusión con su pareja poco antes de la tragedia, según fuentes cercanas al caso. Areas tenía 200.000 seguidores en Instagram, donde subía contenido de fitness y nutrición. Su última publicación se ha llenado de comentarios de sus seguidores que todavía están sorprendidos por la tragedia. "No puedo creer que te hayas ido. Descansa en paz, hermosa", dice uno de ellos.

Ahora, los agentes están a la espera de conocer los resultados de la autopsia para saber qué ocurrió.