Una tormenta que recuerda a la dana de Valencia deja calles anegadas, bajos inundados y el asfalto reventado en Avilés
El aviso naranja por intensas lluvias se mantendrá hasta el mediodía en Avilés y alrededores
El paso de la borrasca Claudia deja 1.400 incidencias en Andalucía
Una célula tormentosa ha tenido toda la noche en vilo a los vecinos de Avilés. Unas lluvias intensas y repentinas han inundado la ciudad en cuestión de minutos. Calles anegadas, asfalto reventado y bajo inundados… por una tormenta repentina. El aviso será naranja en la zona hasta el mediodía de este lunes.
El agua ha causado estragos en Avilés desde la tarde del domingo. En pocos minutos una célula tormentosa ha dejado gran cantidad de agua en poco tiempo. Eso sumado a la marea alta ha impedido que los sumideros tragaran el agua, que se ha acumulado en las calles causando innumerables destrozos.
El susto ha sido tan grande, que hay quien ha llegado a compararlo con la dana de Valencia.
Calles convertidas en ríos y bajo anegados
Las calles de la ciudad asturiana han quedado convertidas en ríos, en las que era imposible caminar o circular con el coche. “Como en cosa de media hora el agua ha subido”, ha contado una vecina.
Las calles anegadas, contenedores flotando, inundaciones en locales y garajes y el asfalto reventado en muchos casos. “El agua subterránea que baja por las alcantarillas que coge demasiado presión y la presión por algún sitio sale”, ha explicado un bombero.
“Yo tuve suerte, me entró muy poca agua pero a otros vecinos el local si se les ha inundado”, ha explicado el dueño de un local.
Los bomberos no han dejado de hacer intervenciones durante toda la noche. “Lo primero es ayudar a la gente y después ya atendemos avisos en bajos y garajes”, ha explicado el bombero.
Emergencias y la Aemet piden precaución. El aviso naranja por las célula estacionaria sobre Avilés y la zona cercana al aeropuerto de Asturias se mantiene hasta el mediodía.