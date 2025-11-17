El aviso naranja por intensas lluvias se mantendrá hasta el mediodía en Avilés y alrededores

El paso de la borrasca Claudia deja 1.400 incidencias en Andalucía

Compartir







Una célula tormentosa ha tenido toda la noche en vilo a los vecinos de Avilés. Unas lluvias intensas y repentinas han inundado la ciudad en cuestión de minutos. Calles anegadas, asfalto reventado y bajo inundados… por una tormenta repentina. El aviso será naranja en la zona hasta el mediodía de este lunes.

El agua ha causado estragos en Avilés desde la tarde del domingo. En pocos minutos una célula tormentosa ha dejado gran cantidad de agua en poco tiempo. Eso sumado a la marea alta ha impedido que los sumideros tragaran el agua, que se ha acumulado en las calles causando innumerables destrozos.

El susto ha sido tan grande, que hay quien ha llegado a compararlo con la dana de Valencia.

Calles convertidas en ríos y bajo anegados

Las calles de la ciudad asturiana han quedado convertidas en ríos, en las que era imposible caminar o circular con el coche. “Como en cosa de media hora el agua ha subido”, ha contado una vecina.

Las calles anegadas, contenedores flotando, inundaciones en locales y garajes y el asfalto reventado en muchos casos. “El agua subterránea que baja por las alcantarillas que coge demasiado presión y la presión por algún sitio sale”, ha explicado un bombero.

PUEDE INTERESARTE El alcalde de Córdoba denuncia que el aviso naranja de la AEMET llegó tarde

“Yo tuve suerte, me entró muy poca agua pero a otros vecinos el local si se les ha inundado”, ha explicado el dueño de un local.

Los bomberos no han dejado de hacer intervenciones durante toda la noche. “Lo primero es ayudar a la gente y después ya atendemos avisos en bajos y garajes”, ha explicado el bombero.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Emergencias y la Aemet piden precaución. El aviso naranja por las célula estacionaria sobre Avilés y la zona cercana al aeropuerto de Asturias se mantiene hasta el mediodía.