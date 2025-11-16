La borrasca 'Claudia' activa este lunes el aviso amarillo por lluvias en Cádiz y abandona el resto de las provincias

Borrasca Claudia: enorme socavón en la A-433 en Castillo de las Guardas, Sevilla

SevillaEl Ayuntamiento de Sevilla ha informado este domingo, 16 de noviembre, que la autopista SE-20 continuará cerrada tras los desperfectos ocasionados por la borrasca 'Claudia' que ha dejado un total de 380 incidencias en la provincia sevillana.

Según ha detallado el Consistorio en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, la SE-20 continuará cortada desde la barriada de Valdezorras hasta la Carretera de Brenes y desde la Glorieta junto a RTVE hasta la Glorieta de la Avenida de la Biología.

Desvíos en varios tramos de la SE-020

Bajo este contexto, ha señalado que se informará a la ciudadanía desde canales oficiales de su reapertura. El pasado sábado, la Policía Local de Sevilla activó desvíos en varios tramos de la SE-020 debido a desperfectos en la calzada ocasionados por las precipitaciones registradas en los últimos días.

Según informó Emergencias Sevilla en sus redes sociales, los servicios operativos trabajan para reparar los daños y restablecer el tráfico en cuanto sea posible. Asimismo, la Policía Local recomendó a los conductores seguir las indicaciones de los agentes durante el tiempo que duren las actuaciones.

La borrasca 'Claudia' activa este lunes el aviso amarillo por lluvias en Cádiz y abandona el resto de las provincias

La borrasca 'Claudia', cuyo paso por Andalucía ha dejado desde el jueves un total de 1.400 incidencias, abandonará este lunes la mayoría de las provincias andaluzas a excepción de Cádiz, que mantendrá aviso amarillo por lluvias en algunas zonas.

Según ha reflejado la página web oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, el litoral gaditano y el Estrecho mantendrán desde la medianoche hasta las 21,00 horas del lunes, 17 de noviembre, aviso amarillo por acumulación de precipitaciones de quince litros por metro cuadrado en una hora, con posibilidad de ir acompañadas de tormentas.

Asimismo, el Estrecho podrá acumular precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas, en el mismo tramo horario. El resto de provincias no han registrado avisos.

Cabe enmarcar que, según ha informado este domingo el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a pesar de haber superado las 1.000 incidencias, Andalucía no ha registrado heridos ni fallecidos.

La lista de incidencias está encabeza por la provincia de Huelva con 392 incidencias atendidas, seguida de Sevilla con 380; Córdoba con 268, siendo estas las tres provincias más afectadas. Asimismo, Cádiz ha registrado 181 incidencias y Málaga un total de 82; Jaén con 66 y Granada con 31.