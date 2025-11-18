Ana Terradillos presenta el evento ‘Voces jóvenes del campo’ en el plató de ‘El tiempo justo’

La Organización Interprofesional Láctea apuesta por el futuro laboral y la renovación generacional en el entorno rural

Con el objetivo de promover el movimiento generacional, animar a los jóvenes a quedarse en el campo e intentar reanimar el consumo de alimentos lácteos de origen nacional, Ana Terradillos ha presentado el evento ‘Voces jóvenes del campo’, una iniciativa de la Organización Interprofesional Láctea (Inlac).

Nuria M. Arribas, directora gerente de Inlac, asegura que sí existe un relevo generacional y que son muchos los jóvenes ganaderos que quieren seguir trabajando en el medio rural, por lo que la misión es apoyar a las nuevas generaciones y a los jóvenes que han decidido quedarse en el medio rural. “Apostar por una ganadería familiar es un proyecto de vida”, asegura Alba Montiel, ganadera de caprino de leche en Málaga, una de las jóvenes que acudió al evento.

Además de asegurar el relevo generacional, se intenta asegurar la cadena del futuro y que no suceda como en el año 2014, en el que 1.000 ganaderos y más de 500 ganaderías tuvieron que echar el cierre.

Al evento organizado por Mediaset España con la colaboración de la Organización Interprofesional Láctea (Inlac) acudieron su actual presidente Javier Roza, Tomás García Azcárate, doctor ingeniero agrónomo, Nuria M. Arribas, directora gerente de InLac y David R. Yáñez, doctor en veterinaria (CSIC). Además, contó con la presencia de los ganaderos Alba Montiel, ganadera de caprino de leche (Málaga), Carlos García, ganadero de vacuno de leche (Madrid), Laura Martínez, ganadera de caprino de leche (Madrid), Sergio Paramio, ganadero de ovino de leche (Palencia) y Érika Lunar, ganadera de vacuno de leche (Córdoba) y Nerea del Río, ganadera de ovino de leche (Palencia) en conexión por videollamada.