El testimonio del hijo de la mujer a la que han matado para robarle una cadena: “Desgraciadamente, no es un caso aislado”
Enrique, hijo de Carmelina, relata entre emocionado cómo ocurrió el asalto mortal
Una familiar de un residente denuncia negligencias en la residencia donde murió Encarnita Polo
La tragedia que ha sacudido a Puente Tocinos (Murcia) vuelve a poner el foco en una cadena de robos violentos que está generando alarma entre los vecinos.
Carmelina, una mujer de 89 años, falleció tras ser tirada al suelo por unos asaltantes que solo buscaban arrebatarle una cadena de bisutería. La víctima, que regresaba de jugar a las cartas con sus amigas, sufrió heridas gravísimas que terminaron siendo mortales cuatro días después.
En ‘El tiempo justo’, un equipo del programa ha acudido al lugar de los hechos para reconstruir lo sucedido y escuchar la voz de quien más la conocía: Enrique, su hijo, que ha hablado en televisión para pedir colaboración ciudadana y denunciar la creciente inseguridad que viven las pedanías murcianas.
“Le arrancaron una cadena que ni siquiera tenía valor”
Enrique, visiblemente afectado, explicó a la reportera cómo su madre realizaba esa rutina cada tarde: caminar con su andador desde el centro de mayores hasta casa. Ese trayecto, habitual y aparentemente seguro, se convirtió en una emboscada: “Le abordaron para arrebatarle una cadena con una cruz de bisutería. Eso es lo que le ha causado la muerte”.
El hijo confirmó que su madre sí llegó a narrar brevemente lo sucedido tras el ingreso en el hospital. Según su testimonio, dos personas en moto la interceptaron: “Una de ellas bajó, la tiró al suelo y la arrastró para quitarle la cadena. Tuvo fracturas en cinco costillas y la cadera rota”.
Carmelina solo pudo hablar el primer día. Después, su estado empeoró rápidamente hasta fallecer cuatro días más tarde.
Testigos aún sin declarar y casos recientes en la zona
Enrique denunció que hay personas que presenciaron el asalto, pero todavía no se han decidido a declarar. El hijo hizo un llamamiento directo: “Pedimos colaboración ciudadana. Sabemos que hubo testigos, pero aún no se han atrevido a manifestarse”.
Aseguró además que este no es un caso aislado. Durante el duelo, varios vecinos se acercaron para contarle que ellos o sus familiares habían sufrido robos similares en las últimas semanas, algunos incluso con amenazas con armas blancas.