Laura Cuevas ha reaccionado en 'El tiempo justo' a la reaparición televisiva de Kiko Rivera. El DJ habló de todos y con mensajes incluidos -como el que le envió a su madre pidiéndole que reconociera sus errores-. Pero la hija del mayoral de Cantora y exconcursante de 'Supervivientes' no ha podido callarse ante la primera entrevista en años del sevillanoo.

Cuevas: "Es un Kiko más altivo que nunca"

"Me subió viendo la entrevista", dice en directo. Laura Cuevas no cree que el Kiko Rivera se mostrase arrepentido como sí piensan algunos colaboradores. La televisiva cree que ha perdido "nobleza" y pone como ejemplo su rifirrafe con Lydia Lozano, a la que le dijo que "no le perdonaría". "Es un Kiko más altivo que nunca, decepción total", lanza.

Laura Cuevas también ha decidido lanzar acusaciones contra el productor de éxitos como 'Así soy yo' o 'Quítate el top' por sus declaraciones sobre sus vivencias con Isa Pi, su hermana. Cabe señalar que Rivera le ha pedido perdón públicamente después de contar la 'verdad' de la historia de la manguera. Pero Cuevas no cree que esté haciendo autocrítica.

"Intenta echar balones fuera y miente descabelladamente cuando dice que nunca ha intervenido para que su hermana esté con quien quiera estar", asegura en el programa de Telecinco. Según explica ella misma, desde que Isa Pi entra en la adolescencia, Isa Pi se encarga de "chivarle a su madre" todas las veces en las que ella se "interesa" por algún chico.

Kiko Rivera aseguró que solía dejarle su casa a su hermana para que tuviese encuentros amorosos. Laura Cuevas cree que existe 'gato encerrado' en su historia. "Se lo deja [el piso] para llamar a la madre y después contárselo", comparte. "Kiko siempre ha sido un impedimento para la libertad de Isa", concluye.