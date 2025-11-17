María ha decidido iniciar un proceso de asesoramiento jurídico para estudiar una denuncia formal contra el centro

El presunto agresor de Encarnita Polo llevaba pocos días en la residencia de Ávila y le estaban ajustando la medicación

En ‘El tiempo justo’, una mujer, 'María’, que prefiere mantener su anonimato, familiar de un residente de la residencia Decanos de Ávila, el mismo centro donde falleció Encarnita Polo, ha alzado la voz para denunciar posibles negligencias que, según afirma, ha presenciado en el mes que su ser querido permaneció allí.

Aún en pleno duelo tras el fallecimiento de su familiar el pasado domingo, María ha decidido iniciar un proceso de asesoramiento jurídico para estudiar una denuncia formal contra el centro.

“Estamos viviendo la primera fase del duelo, con una alta sensibilidad, pero con cosas que hemos visto y que nos alarman gravemente”, explicaba en directo, subrayando que la familia aún recopila pruebas para determinar el alcance de las irregularidades.

Falta de limpieza y personal insuficiente

María aseguraba que, desde el primer momento, el estado del centro llamó la atención de toda su familia: “Nada más entrar se aprecia un descuido de las zonas comunes y una falta de limpieza. En el mes que estuvimos allí no vimos a nadie con el carrito de limpieza”.

La denunciante también señaló una grave carencia de personal durante las noches. Según su testimonio, no se realizaban rondas nocturnas más allá del cambio de pañal de las 22:00, hasta el siguiente turno a las 07:00. “Esto podría explicar cómo un residente de un módulo distinto llegó hasta la habitación de Encarnita”, apuntó el presentador durante la entrevista.

Ausencia de sistemas de vigilancia interna

Otra de las cuestiones que más sorprendió a María fue la falta de sistemas de control de movimientos, habituales en otras residencias: “Normalmente hay un punto de vigilancia conectado a señales lumínicas para saber si alguien sale de su habitación. En este centro no había nada de eso”, explicó, recalcando que los centros residenciales ejercen una responsabilidad legal de guarda sobre las personas ingresadas.

Pese a que el centro no es precisamente económico (“es de los más caros de Ávila”, asegura), la familia asegura haber encontrado “una gestión deficiente, peligrosa y sin recursos suficientes”.

Errores en la medicación

La denunciante relató también un episodio que califica de “muy grave”: “Hubo un cambio de medicación que no correspondía a nuestro familiar. Si mi hermana no llega a estar allí, se la habrían administrado y podría haberle causado la muerte”.

María sostiene que el propio centro reconoció el error, pero que las explicaciones posteriores fueron “una externalización de culpas”. Además, denunció que por las noches la medicación no la administraban enfermeros, como marca la ley, sino auxiliares: “Los enfermeros acaban a las 7 u 8 de la tarde. Por la noche reparten la medicación auxiliares de geriatría o de enfermería, que no están habilitados para ello”.