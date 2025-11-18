El presentador Joaquín Prat celebra entre bromas que “nos ha tocado el gordo”

La hija de Cayetano Rivera rompe su silencio tras el accidente de su padre y pide respeto

Compartir







La tarde en ‘El tiempo justo’ ha arrancado con un revuelo inesperado que ha sacudido tanto al plató como a las redes sociales: la posibilidad de que Cayetano Rivera esté ilusionado con una reportera del programa, nada menos que Gemma Camacho.

Joaquín Prat, entre risas y sorpresa, fue el primero en reaccionar conocer la noticia: “¡Nos ha tocado el gordo!”, exclamó. “Es que son un ‘parejón’… si es que son pareja”, bromeaba el presentador, consciente del interés mediático que el asunto estaba generando.

La revista Semana confirma citas y un viaje romántico

El director de Semana, Jorge Borrajo, acudía hoy al plató con información de primera mano. Su revista llevará mañana en portada todos los detalles de esta posible relación. Borrajo explicó que Cayetano y Gemma mantienen una amistad desde hace años, pero que “en los últimos tiempos la conexión se ha intensificado”.

Lo que antes eran encuentros casuales, ahora serían citas planificadas e incluso escapadas para dos, incluida una reciente estancia en Italia que la revista ha podido contrastar. Aunque Borrajo evitó poner etiquetas, dejó claro que existe “una complicidad evidente” entre ambos. “Cada uno puede llamarlo como quiera, pero algo hay”, declaró.

El testimonio clave: Canales Rivera habla con Cayetano

La pieza fundamental del día la aportó José Antonio Canales Rivera, primo del torero y colaborador habitual del formato. Visiblemente sorprendido, contó que el día anterior se cruzó con Gemma en los pasillos de Telecinco sin imaginar el vendaval que se desataría hoy. Ante la expectación creciente, Canales decidió llamar directamente a Cayetano.

“He hablado con él un rato”, confesó. ¿Y qué dijo? El torero habría pedido calma y evitar etiquetas precipitadas: “Con una sola cita no le gusta que hablen de nueva ilusión o historia de amor. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo”. Pero la frase que encendió el plató fue la que resumió el verdadero estado de la situación: “Se están conociendo”.