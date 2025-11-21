El presidente del Principado, Adrián Barbón, suspende su agenda y sigue de cerca lo que ocurre en la mina

Gonzalo Barquilla 21 NOV 2025 - 18:40h.

Cinco trabajadores fallecieron el pasado mes de marzo en Cerredo: así era la mina en la que perdieron la vida

Al menos tres mineros han quedado atrapados en la tarde de este viernes en la explotación minera de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea (Asturias), tras producirse un hundimiento en el segundo nivel de la mina, a unos 1,5 kilómetros de la entrada. El derrumbe habría ocurrido en la zona de la rampa, dejando incomunicados a los mineros.

Los servicios de emergencia del Principado se han movilizado de inmediato, enviando ambulancias y el helicóptero del SEPA, mientras se intenta establecer contacto con los atrapados para conocer su estado. También se ha activado a la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, que, pese a la reciente dimisión en bloque de sus miembros por impagos y falta de atención empresarial, se desplazó a la zona para colaborar en las labores de rescate en el lugar, que se ubica a más de 100 kilómetros de Oviedo, en el suroccidente asturiano.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 16:58 horas. "En la llamada se informó de un hundimiento del terreno, y dos mineros atrapados, en la planta dos. Posteriormente se indicó que son tres los mineros con los que no se tiene contacto", han precisado desde el 112 en una nota oficial. La mina, gestionada por Tyc Narcea y dedicada a la extracción de antracita, cuenta con los permisos en regla tras haber recuperado su licencia hace unos meses. El accidente ocurre poco después del trágico suceso de Cerredo, en Degaña, donde murieron cinco mineros en una explotación que, a diferencia de Vega de Rengos, carecía de autorización para extraer carbón.