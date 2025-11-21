El presidente del Principado, Adrián Barbón, suspende su agenda y sigue de cerca lo que ocurre en la mina

Al menos tres mineros atrapados tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Asturias: los rescatadores trabajan en el lugar
Al menos tres mineros han quedado atrapados en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, tras producirse un derrumbe
Al menos tres mineros han quedado atrapados en la tarde de este viernes en la explotación minera de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea (Asturias), tras producirse un hundimiento en el segundo nivel de la mina, a unos 1,5 kilómetros de la entrada. El derrumbe habría ocurrido en la zona de la rampa, dejando incomunicados a los mineros.
Los servicios de emergencia del Principado se han movilizado de inmediato, enviando ambulancias y el helicóptero del SEPA, mientras se intenta establecer contacto con los atrapados para conocer su estado. También se ha activado a la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, que, pese a la reciente dimisión en bloque de sus miembros por impagos y falta de atención empresarial, se desplazó a la zona para colaborar en las labores de rescate en el lugar, que se ubica a más de 100 kilómetros de Oviedo, en el suroccidente asturiano.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 16:58 horas. "En la llamada se informó de un hundimiento del terreno, y dos mineros atrapados, en la planta dos. Posteriormente se indicó que son tres los mineros con los que no se tiene contacto", han precisado desde el 112 en una nota oficial. La mina, gestionada por Tyc Narcea y dedicada a la extracción de antracita, cuenta con los permisos en regla tras haber recuperado su licencia hace unos meses. El accidente ocurre poco después del trágico suceso de Cerredo, en Degaña, donde murieron cinco mineros en una explotación que, a diferencia de Vega de Rengos, carecía de autorización para extraer carbón.
Momentos clave
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha suspendido su agenda del fin de semana (que incluía un viaje a Salamanca para participar un acto) con el fin de seguir de cerca todo lo que ocurra en Vega de Rengos, lugar hasta el que se han trasladado también la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, así como el director general de Energía y Minería, Javier Cueli.
El pasado mes de junio la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo levantó la suspensión cautelar de las actividades de la empresa minera
El pasado mes de junio la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo levantó la suspensión cautelar de las actividades de la empresa TYC Narcea Special Research S.L. relativas a la ejecución de un proyecto de investigación complementario en la mina de Vega de Rengos, a la que se le había suspendido cautelarmente tras el accidente de la mina de Cerredo, recogen fuentes locales como 'El Comercio'. La decisión se adoptó tras evaluar la información remitida por la compañía en las últimas semanas
Zona de la mina de Vega de Rengos, donde hay tres mineros atrapados
Un desprendimiento de carbón, la causa del accidente en la explotación minera de Vega de Rengos
Hay preocupación por los desaparecidos tras el accidente laboral, que se habría producido por un desprendimiento de carbón, según fuentes del Gobierno del Principado y de la Guardia Civil recogidas por 'EFE'.
La Brigada de Salvamento Minero trabaja en la zona, donde llegó en uno de los helicópteros multifunción de Bomberos de Asturias a las 18:18 horas.
Los rescatadores han llegado a la mina en helicóptero pasadas las 17:30 horas y están intentando avanzar más allá del derrumbe para llegar hasta los mineros y comprobar su situación.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 16:58 horas. Un trabajador alertó de que dos compañeros estaban atrapados en la planta dos, aunque luego se ha confirmado que eran tres las personas con las que no hay comunicación.