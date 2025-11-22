Logo de telecincotelecinco
Detienen a una mujer tras robar una maleta en una estación de autobús de Logroño: fue localizada gracias al ordenador que contenía

Policía Foral de Navarra
Una mujer ha sido detenida tras robar una maleta en LogroñoEP

  • Una mujer ha sido detenida tras robar una maleta en Logroño y ser encontrada gracias al geolocalizador del ordenador que contenía

  • La detenida, además, tenía un señalamiento en vigor de detención de un juzgado de lo penal de Pamplona

LogroñoLa Policía Foral ha detenido en Estella a una mujer acusada de robar una maleta en la Estación de Autobuses de Logroño y a la que se encontró gracias a la geolicalización del ordenador que había en la maleta.

Tal y como ha informado este cuerpo, una mujer que acababa de llegar a Logroño en autobús denunció que le había desaparecido una maleta en la que llevaba varios objetos.

Tenía un señalamiento en vigor de detención de un juzgado de lo penal de Pamplona

Entre éstos, se encontraba un ordenador geolocalizado. Gracias a él, pudieron recuperarla al ver que daba posicionamiento en Estella, cerca del centro de salud de la localidad.

Así, los agentes se trasladaron al lugar que marcaba el ordenador e identificaron a una pareja que llevaban dos maletas. Una de ellas coincidía "plenamente" con la descrita por la denunciante, incluyendo su contenido.

La Policía Foral detuvo a la persona que portaba la maleta por un delito de hurto. La detenida, además, tenía un señalamiento en vigor de detención de un juzgado de lo penal de Pamplona.

