La prohibición de fumar en Maldivas a partir de los nacidos en 2007 es un caso pionero en el mundo

En la medianoche del sábado al domingo ha entrado en vigor la prohibición de fumar para las personas nacidas a partir de 2007 impuesta por el Gobierno de Maldivas. Se trata de un caso pionero en el mundo y ya se conoce como la Prohibición Generacional.

El presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, ha firmado la entrada en vigor de la medida y ha denfendido la "erradicación de los hábitos no saludables mediante un esfuerzo social colectivo", informa el periódico maldivo 'Mihaaru'.

La edad mínima para comprar tabaco pasa de los 18 a los 21

Además, se ha elevado la edad mínima para comprar productos relacionados con el tábaco de los 18 a los 21 años y para ello se exige que se verifique la edad en cada compra.

También se ha reforzado la fiscalización del comercio local y los puntos de venta, avisando de que en el caso que algún establecimiento incumpla la nueva norma, será sancionado con multas estrictas. Así, las autoridades esperan que la ley no solo se reduzca al consumo, sino que también refuerce un mensaje contundente a las próximas generaciones: el tabaco ya no forma parte del presente.

Cada año se importa unos 500 millones de cigarrillos por un valor de 1.000 millones de rupias de Maldivas (56 millones de euros), mientyras que el gasto sanitario general implica un 9,7 por ciento del PIB del país.

Carrera de relevos par fomentar hábitos saludables

El Ministerio de Sanidad ha organizado una carrera de relevos de 24 horas que coincide con la entrada en vigor de la nueva norma para fomentar hábitos saludables.

Además, el Ministerio ha recalcado los graves problemas que provocan los malos hábitos y ha propuesto la necesidad de fomentar la concienciación, la prevención y el apoyo para reducir los gastos sanitarios.

En 2024 se prohibió la importación de cigarros eléctronicos

El país ya prohibió la importación de cigarrillos electrónicos y vapeadores el 15 de noviembre de 2024 con el fin de "construir una generación saludable".

Para un país como Maldivas, que depende en gran parte del turismo y el bienestar de sus habitantes, la iniciativa representa un salto hacia una sociedad más consciente del cuidado de su salud y el medio ambiente.

Un país libre de tabaco en 2040

En su compromiso, el Gobierno ha anunciado que seguirá promoviendo políticas complementarias, como el aumento de impuestos del tabaco y programas de rehabilitación para fumadores adultos. Su meta es que, en 2040, el país pueda estar libre de tabaco.