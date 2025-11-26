El fuego se declaró en torno a las 11:56 horas y hasta el lugar acudieron bomberos, así como efectivos de la Guardia Civil, Policía Local

Controlado el incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena: los pacientes tuvieron que ser evacuados

Compartir







Un hombre de 53 años ha sido trasladado en helicóptero al Hospital de Getafe, en la provincia de Madrid en estado crítico, con quemaduras de tercer grado, tras resultar herido en el incendio de una vivienda situada en la calle Aliso de Puebla de Argeme, en la provincia de Cáceres.

El fuego se declaró en torno a las 11:56 horas y hasta el lugar acudieron bomberos del parque de Coria, así como efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y una ambulancia medicalizada. La víctima fue atendida inicialmente en el Hospital de Coria y posteriormente evacuada al centro madrileño, cuya Unidad de Grandes Quemados es referencia nacional.

Tercer incendio de este miércoles en Extremadura

Este suceso se convierte en el tercer incendio en una vivienda registrado este miércoles en Extremadura. El primero tuvo lugar a las 09:00 horas en un inmueble de Villafranco del Guadiana (Badajoz), donde intervinieron los bomberos del parque de Badajoz, junto con Policía Local, Guardia Civil, el PAC de Talavera la Real y dos ambulancias del SES, una convencional y otra de Soporte Vital Básico.

En este caso, una mujer de 56 años resultó menos grave por intoxicación por monóxido de carbono, siendo trasladada al Hospital Universitario de Badajoz.

El tercer incidente se registró de madrugada, a las 03:44 horas, en una vivienda de Herrera del Duque (Badajoz), donde una mujer de 69 años sufrió una intoxicación leve por monóxido de carbono, aunque no precisó traslado. El incendio provocó daños materiales y movilizó a una ambulancia medicalizada, a dotaciones de bomberos de Herrera del Duque y a patrullas de la Guardia Civil.