Martiño Ramos, que mantenía una identidad falsa en Cuba, realizó una llamada a su entorno de La Habana que le delató

Martiño Ramos fue detenido en Cuba cuando intentaba escapar: se hacía pasar por fotógrafo y ocultaba su identidad

Martiño Ramos Soto, el exlíder de En Marea y profesor de primaria condenado por abusar sexualmente y violar a una alumna menor de edad en Ourense, fue detenido en Cuba el pasado lunes 24 de noviembre. Días antes, el pasado viernes, día 21, antes de que se publicara su nombre en la lista de los 10 fugitivos más buscados de España y de que se revelara que vivía en el país caribeño con otra identidad, protagonizó otro intento de huida después de percatarse de que su nuevo círculo allí comenzaba a tener sospechas.

El profesor condenado por pederastia estuvo alrededor de cuatro meses oculto en la isla. Se hacía llamar Martín Soto y trabajaba como fotógrafo en galerías de arte y en desfiles de modelo. En Cuba consiguió tener varias amistades y mantuvo activas las redes sociales que abrió con su nueva identidad. Estaba afincado en el barrio habanero de El Vedado y había cambiado de look. Sin embargo, el pasado viernes notó algo y desconectó de todo.

"Llamó apresuradamente a la gente con la que había estado relacionándose. Anunció de repente que tenía que irse, que se alegraba de habernos conocido, y colgó", ha explicado una mujer que le conoció, en declaraciones a 'El Mundo'. El entorno devolvió la llamada a Martiño, pero la línea ya no existía. Y en la vivienda en la que había estado viviendo de alquiler no respondía nadie.

Las sospechas que tenía el entorno de Martiño Ramos en Cuba cuando se hizo pasar por otra persona

La llamada repentina (habría sido la última que hizo antes de ser detenido) levantó grandes sospechas de que podía ser el profesor condenado a 13 años y medio en España por abusar de una menor y que estaba fugado. Y es que hubo otros acontecimientos que comenzaron a delatarle anteriormente. Una mujer cubana residente en España creyó haberle reconocido entre los asistentes de una fiesta de cumpleaños, según 'El Español', y lo comentó con varios de los presentes. Aquella información comenzó a circular entre las personas que conocía.

Además, el colectivo 'Madres Protectoras de Madrid', que había alertado de la presencia del procesado en Cuba, logró contactar con una mujer muy cercana a Martiño que aseguró haber visto su nombre real en una documentación que él dejó a la vista por error. A todo esto hay que sumar que personas de su entorno en el país caribeño se extrañaron de que gastara mucho dinero sin apenas trabajar y que realizaron búsquedas en internet que les convencieron de la identidad oculta.

La detención de Martiño Ramos en Cuba cuando intentaba escapar

Martiño, ante las sospechas, y antes de que se difundiera la lista de los 10 fugitivos más buscados por España, trató de diseñar una nueva huida. Sin embargo, no pudo completarla ni salir de la isla. Las autoridades españolas (que habían emitido una orden de arresto internacional el 31 de octubre) llevaban más de un mes recopilando datos sobre la estancia del profesor en La Habana. De hecho, habían pedido a la policía cubana que le vigilase para evitar su fuga.

Una vez se percataron de que cerró sus redes sociales, apagó los teléfonos e hizo las maleta, se volcaron en su arresto, que se produjo el pasado lunes. En las últimas semanas, los agentes españoles habían estado trabajando en la cooperación internacional necesaria para su detención y para tramitar su extradición. A pesar de que no existe un convenio bilateral de extradición entre España y Cuba, este hecho no impide el procedimiento para traerle de vuelta a España, donde cumplirá la condena por abusar sexualmente y violar a una alumna del centro educativo de Ourense en el que trabajaba como profesor de música (la menor le denunció en 2021, después de ser agredida sexualmente de forma continuada y recibir una paliza). Después de huir de España en julio y pasar por Portugal, Brasil, Perú y Cuba, el exlíder de En Marea regresará a nuestro país y permanecerá entre rejas.