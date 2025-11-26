La violencia contra las madres en los hogares es más repetida en Oceanía, África subsahariana y Asia Central y meridional

Los hallazgos han permitido dar a conocer que unos 610 millones de niños y niñas viven esta situación de violencia

Compartir







El Fondo de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) ha denunciado este miércoles que 1 de cada 4 niños en el mundo, más de 600 millones, convive con situaciones de violencia contra sus madres en sus hogares, de manera más repetida en Oceanía, África subsahariana y Asia Central y meridional.

"Hoy, millones de mujeres y niños y niñas viven en hogares donde la violencia forma parte de la vida cotidiana", ha afirmado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. "La seguridad y la autonomía de las mujeres son fundamentales para el bienestar de la infancia", ha establecido en un comunicado del fondo difundido tras la actualización de las aproximaciones sobre violencia contra las mujeres llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

PUEDE INTERESARTE Unas 40 marchas en el 25N recuerdan a las 38 víctimas de violencia machista en 2025, con dos distintas en Madrid

Oceanía presenta la prevalencia más grave

Estos hallazgos, que ha permitido dar a conocer que unos 610 millones de niños y niñas viven esta situación de violencia, han sido desglosados por regiones por primera vez. UNICEF ha anunciado que Oceanía presenta situación más grave: "Más de la mitad de los niños y niñas viven con una madre que ha sufrido recientemente violencia de pareja", dicta el texto.

En cuanto a África subsahariana y Asia central y meridional los datos son del 32 y del 29 por ciento, respectivamente, mientras que en Europa y Norteamérica el 13 por ciento, es decir, 28 millones de niños y niñas, sufren esta situación de violencia. Australia y Nueva Zelanda se quedan en una sola cifra, con el 5 por ciento de los niños afectados por este problema.

PUEDE INTERESARTE La lucha contra la violencia de género progresa lentamente a pesar de todas las medidas para proteger a las mujeres

UNICEF ha alertado de que "la violencia no solo daña la salud y el bienestar de las mujeres, sino que afecta de forma significativa a la sensación de seguridad, la salud y el aprendizaje de sus hijos e hijas", los cuales tienen, además, mucho más riesgo de ser sometidos a agresiones físicas o psicológicas y "aumenta el riesgo de que la violencia se reproduzca en la edad adulta, ya sea como víctimas o como agresores".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

UNICEF pide ayuda a los gobiernos

Ante esta situación, la entidad para la infancia ha solicitado a los gobiernos que inviertan en "soluciones ya probadas", como "la ampliación de servicios centrados en las personas supervivientes" y "la inversión en prevención", como, por ejemplo, "programas escolares que promueven la igualdad de género y la no violencia", así como el "abordaje de las normas sociales dañinas que alimentan la desigualdad y la violencia".